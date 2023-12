KOLIKO BUDUĆI RODITELJI ČEKAJU DA BI DOBILI MOGUĆNOST DA USVOJE DETE? Krstić otkrila: Najsloženija je procena podobnosti

Čak četiri puta ima više onih koji su podobni da budu budući roditelji u odnosu na broj dece. Međutim, bez obzira na to, ove godine je samo 55 odsto usvojeno.

Zbog čega je to tako i šta nam to govori, otkrila je Dragana Krstić, iz Udruženja Šansa za roditeljstvo.

- Zašto je to tako? Teško je pitanje. Verujem da ima puno ljudi koji žele da usvoje decu, pogotovo sada kada smo otvorili savetodavni Centar za usvajanje. Evo prošle su skoro dve nedelje kako komuniciramo sa ljudima koji razmišljaju o usvajanju i koji prolaze kroz neki deo te procedure. Zapravo, pitanja ima zaista mnogo. Svakodnevno dobijamo oko 20 poziva vezano za informacije koje se tiču nekih delova procedure. Ljudi se interesuju šta je to procena podobnosti, šta nosimo od dokumentacije, gde se javljamo, koliko će to da traje, šta moramo od kriterijuma da ispunjavamo - rekla je Krstić i dodala:

- Zapravo, cela ta procedura je do sada bila veoma nejasna, dakle nismo imali dovoljno informacija u javnosti o tome, a sada vidimo da je zaista tema vrlo važna, vrlo bitna, mnogo ljudi nas poziva. Jako puno ljudi nudi svoju pomoć i podršku u savetovalištu, tako da definitivno ćemo mi još pričati o tome u nekom narednom periodu i definitivno savetovalište je vrlo važan. I rekla bih još i to da svi oni koji žele da se informišu, edukuju i dobiju podršku na ovu temu, mogu da nas pozovu na naš nacionalni broj telefona 0800/ 300-038 ili da nam pišu na mail adresu usvajanje@sansazaroditeljstvo.org.rs.

Koliko u proseku budući roditelji čekaju da dobiju mogućnost da usvoje dete?

- To pitanje je složeno zato što procedura prosto nije jednostavna. Najpre spremamo dokumentaciju i javljamo se referentnom Centru za socijalni rad. Nakon toga sledi procena podobnosti koja može da potraje. Najbolje bi bilo da se završi u šest meseci, ali realno u stvarnosti nije baš tako. Malo još to potraje, možda godinu ponekad i duže. Ta procena je složena zato što postoji tim u Centru za socijalni rad koji nas, kao buduće usvojitelje, procenjuje. Odnosno, procenjuje to što mi kao porodica nudimo nekom detetu. A nakon toga, kada mi dobijamo podobnost, mi dospevamo u registar gde se zapravo slivaju podaci i čekamo da se pojavi dete kome to što mi kao porodica nudimo zapravo odgovara.

