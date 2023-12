MATEJI KOJI BOLUJE OD CEREBRALNE PARALIZE POTREBNA NAŠA POMOĆ! Majka apeluje: Mesečno za njegove potrebe ode 350.000 dinara!

Porodica Mateje Mišića koji boluje od cerebralne paralize, uspela je uz pomoć fondacije "Podrži život" i dobrih ljudi da mu obezbedi nova kolica koja su mu bila preko potrebna, a koja su koštala 700.000 dinara!

Trinaestogodišnji Mateja je bio potpuno zdrava beba u majčinom stomaku punih devet meseci. Usledio je porođaj, a lekarska greška dovele su ga do doživotne dijagnoze - cerebralne paralize.

- Mateja je dobio još jednu seku, sada ih je četvoro! I dalje su mu potrebna sredstva, on vežba u BDA centru u Beogradu. Uspeli smo da obezbedimo kolica, a sada se borimo za pomagalo za kupanje koje košta 150.000 dinara. Za njegove potrebe mesečno nam je potrebno 350.000 dinara. Kod njega je došlo do napretka, naročito u kognitivnom smislu - priča za Kurir majka dečaka Dragana Mišić koja sa suprugom Bojanom živi u Beogradu i ima još troje dece - Marka, Petru i bebu Taru.

foto: Privatna Arhiva

Dragana kaže da je Mateja i intelektualno dosta napredovao.

- Sve više i više reči uči, iako je skroz neverbalan i ne priča uopšte. Mnogo bolje koristi svoj kompjuter, odnosno svoj komunikator. Bili smo na kontroli, telo mu je u odličnom stanju zato što radi svaki dan vežbe i upravo da bi se to održalo on mora da ima kontinuitet. Školu pohađa redovno, učiteljica nam dolazi kući, on pohađa peti razred - navodi majka Dragana.

Ona ističe da je veoma važno da se održi kontinuitet u njegovoj rehabilitaciji.

foto: Privatna Arhiva

- To je i poenta cele priče, mi ne možemo od plata da postignemo sve to na mesečnom nivou zato nam je novčana pomoć neophodna da bi se taj kontinuitet u njegovoj rehabilitaciji održao - naglasila je Dragana.

foto: Privatna Arhiva

Ovako možete pomoći Bojan Mišić donacije za Mateju Mišića Broj računa Komercijalna banka 205900103086770951

Ona je zamolila sve ljude koji su u mogućnosti da novčano pomognu kako bi on napredovao.

- Najbitnije za njega je što učestvuje u svim sferama života, uključen je u sve porodične aktivnosti, okružen je ljubavlju i to je ono što ga gura napred - zaključila je Dragana.

Kurir.rs/ M. B.

