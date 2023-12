POSLE KIŠE SNEG: Uveliko veje na Kopaoniku, evo gde će uskoro da se zabeli

Prema vremenskoj prognozi “Weather2Umbrella”, posle jačih kišnih padavina, na Kopaoniku je u toku prepodneva počeo da pada i sneg. Očekuje se da jača snežna padavina traje tokom celog dana, u početku u višim delovima Kopaonika, a do uveče snežna granica spustiće se i na niže predele.

Posle jutarnjih 2 stepena na Kopaoniku, temperature je pala na -1 stepen, a do večeri će biti i dalje u padu, manje od -5 stepeni. Očekuje se da na Kopaoniku danas padne i do 20 centimetara snega. Nastaviće da pada i sutra, u petak 15. decembra i biće praćen jakim severnim vetrom, uz snežnu mećavu. Temperatura će biti -8 stepeni i očekuje se dalje povećanje snežnog pokrivača.

Pad temperature

Na Kopaoniku će tokom vikenda vladati pravi zimski uslovi, uz temperature i niže od -10 stepeni, a otopljenje se očekuje od ponedeljka. Meteorolozi dodaju da s obzirom na jake snežne padavine na Kopaoniku danas i sutra, biće ga i na putevima, a uz temperature ispod 0 stepeni se očekuje opasnost od poledice. Neophodna je zimska oprema, a na putevima se očekuje i do 5 centimetara snega.

Pored Kopaonika, sneg će danas da padne i na drugim višim planinama, na Zlataru, Goliji, Tari, kasnije i na Zlatiboru, a pred kraj dana i uveče kiša će preći i na niže planine, a očekuje se i na planinama jugoistočne i istočne Srbije.

foto: Petar Aleksić

Do petka ujutro snežna granica spustiće se na 700-800 metara nadmorske visine, lokalno i niže.

- Talas obilnijih padavina premestio se ovog jutra prema jugu, tako da je tokom prepodneva obilna kiša sa pljuskovima pala na zapadu i jugozapadu Srbije, a posle podne i uveče se očekuje na jugu, dok će istovremeno na severu padavine prestati – objavio je “Weather2Umbrella”.

Pljuskovi sa grmljavinom

Na jugu Srbije će biti i uslova da pljuskovi budu praćeni i grmljavinom, a ovi grmljavinski sistemi do juga Srbije pristizaće preko Crne Gore i Albanije sa Jadranskog mora. Duvaće slab severozapadni vetar, a usled prodora hladnog fronta očekuje se i pad temperature vazduha i biće hladnije u odnosu na jučerašnji dan, kada je izmereno prolećnih prolećnih 20 stepeni.

Maksimalna temperatura biće danas od 8 do 12 stepeni, u Beogradu do 10 stepeni. Prema vremenskoj prognozi "Weather2Umbrella", u predelima sa padavinama danas se očekuje od 10 do 30 milimetara kiše po kvadratnom metru, osim na severu Srbije. Najobilnije padavine očekuju se na jugu i jugozapadu, lokalno i do 40 litara po metru kvadratnom.

Kurir.rs/Blic