NESTANAK VERICE IZ GRDELICE MISTERIJA VEĆ 6 GODINA: Krenula kod šnajderke, a onda IŠČEZLA! Sin Bojan dobio odgovor koji LEDI KRV

Verica Janković (61) iz Grdelice misteriozno je nestala pre šest godina na putu do svoje šnajderke, koja živi u kući preko puta njene, a sin Bojan Janković i dalje traži bilo kakav trag ili odgovor. Kako kaže, svakog dana leže i budi se sa mislima šta je s njegovom majkom.

Verica Janković nestala je 20. septembra 2017, oko 15.30 sati, a poslednji put ju je videla lokalna apotekarka, s kojom je kratko popričala ispred kapije. Njen sin Bojan Janković rekao je ranije da je tog kobnog dana otišao kod frizera, a da je majka uzela 150 dinara i njegov telefon da ode kod šnajderke. Kada se vratio, Verica nije bila kod kuće, a kada je proverio kod komšinice, dobio je odgovor koji ledi krv u žilama - da njegova majka nije ni stigla kod nje. Kako je ispričao, njegov telefon, koji je ponela sa sobom, od tog trenutka zauvek je bio nedostupan. Nažalost, posle više godina i dalje nema nikakva saznanja o njoj. Da slučaj bude još bizarniji, šnajderka živi u kući preko puta njih, a njegova majka je viđena ispred svoje kapije. Na svega desetak metara od kuće žena je iščezla, a niko ništa nije video.

- Nažalost, posle šest godina i dalje nemam nikakve informacije o nestanku moje majke. Uskoro kreće i emisija na jednoj televiziji i jedna od priča biće o mojoj majci. Nadam se da će ljudi, kad vide i tu emisiju, možda imati neku informaciju. Možda je neko ipak prepozna. Sve mi je teže i teže, kako vreme prolazi, a prošlo je punih šest godina od nestanka. Sve više se pitam i molim Boga da nešto saznam, da ne ostane ovako, jer najteža je ova neizvesnost. Neznanje me bukvalno ubija. Od policije nikakvih novosti, jedino mi sad ostaje nada da će ljudi nekad nešto čuti ili videti o njoj - kazao je njen sin na godišnjicu njenog nestanka.

foto: Printscreen Facebook

Ovih dana pred praznike Bojanu je posebno teško, zbog čega se obratio na društvenim mrežama.

- Draga mama,gde god da si nadam se da si živa i da si dobro...evo ide još jedna Nova Godina...još jedna a da nismo zajedno kao što smo uvek bili...jelku sam ukrasio samo zbog tebe...zato što si mi jednom rekla da obavezno nastavim to da radim i kad ostanem sam...zbog toga što je to bila naša porodična tradicija i nešto što smo obavezno zajedno radili...ali otkad nismo zajedno ne radujem se više praznicima...i moja novogodišnja želja i nešto što ću poželeti u ponoć kad se kazaljke sklope je to da te još jednom vidim...i to nije samo novogodišnja želja već jedina želja u životu...iskreno želim i nadam se tome.. - poručio je Bojan.

Kurir.rs/Alo/Preneo: M. N.

