"DOŽIVELI SMO PRAVI PAKAO!" Putnici na liniji Beograd-Pariz čekali na let čak 20 SATI - "Kada su nam to rekli, nastao je HAOS"

Veliku neprijatnost doživeli su putnici koji su trebali juče da doputuju letom iz Beograda do aerodroma Bove nedaleko od Pariza, kompanijom Wizzair.

Na početku je avion kasnio, pa je još više kasnio pa na kraju nije ni poleteo.

Pakao od putovanja opisala je jedna od putnica, Mina G.

„Kada smo stigli na aerodrom videli smo da je let iz Beograda pomeren za 14.20. Pritom niko nas nije obavestio ni preko mail-a ni preko poruke ili poziva. Avion je normalno trebao da poleti u 12.40. Već tu nastaje prva neprijatnost jer kasnimo u polasku bezmalo dva sata. A onda veliki šok za sve jer posle pola sata čekanja na aerodromu vidimo da je let pomeren još jednom, ovaj put za 15.40“, objašnjava Mina G.

Međutim nije ovo bio kraj Mininim mukama kao i svim ostalim putnicima koji su trebali da doputuju juče iz Beograda ovom niskotarifnom kompanijom. Mina nastavlja svoju priču:

„Počeli smo da se bunimo zašto je ponovo let pomeren a da nam niko nije dao bilo kakvu informaciju i da nam kaže zašto kasnimo toliko. Čekali smo u tim trenucima u delu aerodroma gde nema grejanja uopšte. Smrzli smo se. Bili su ljudi sa malom decom i bilo je zaista užasno koliko je hladno bilo. Svi su putnici bili već nervozni jer nismo imali nikakvu informaciju. A onda šok za sve“.

„A onda vidimo da avion neće poleteti u 15.40 već je let ponovo pomeren. Ovog puta za 17h. Nikakve informacije ne dobijamo iako veliki broj putnika pokušava da dođe do objašnjenja o novonastaloj situaciji. A zatim još jedan šok za sve nas. Vidimo da je let pomeren sa 17h na 18h. Ljudima hladno, neki gladni, nervoza, a niko da nam makar nekom informacijom pomogle i ublaži muke“, objašnjava detaljno Mina.

A onda ljudi gube strpljenje i na sve načine pokušavaju da zatraže objašnjenje od zaposlenih na aerodromu ali bez uspeha.

"Zaposleni su čak i bili arogantni i grubi prema nama govoreći da nemaju nikakve informacije zbog čega let toliko kasni. Ambijent uopšte u tim trenucima nije bio prijatan i ljudi su počeli da potpisuju neku peticiju u želji da tuže kompaniju."

I onda opet promena. Polazak iz Beograda više nije u 18h već u 18.50 da bi nam, kako se bližilo 19h, bilo rečeno da je let definitivno odložen za sutradan u 7h. I tu je nastao pravi haos. Ljudi vidno iznervirani su počeli da izražavaju svoje nezadovoljstvo potpisujući peticiju, snimajući i raspravljajući se sa zaposlenima na aerodromu.

"Odlučili smo da tužimo grupno kompaniju jer kada smo pitali šta ćemo mi sada, rečeno nam je da se sami snađemo za smeštaj i to gde ćemo da prespavamo. Tu je nastao još veći haos jer ima ljudi koji dolaze iz unutrašnjosti Srbije i koji nikog nemaju u Beogradu. Većina putnika nije znala šta da radi i gde da ide", kaže ona, i nastavlja:

- Jutros je let bio predviđen za 7h ali je i on kasnio i pošli smo tek u 8.30. To je još više izazvalo revolt, sa razlogom, iznerviranih ali i umornih ljudi i dece. Sve u svemu doživeli smo pravi pakao i ovo je jedno veoma gorko i neprijatno iskustvo ali i neprofesionalno ponašanje, kako kompanije Wizzair, tako i zaposlenih na aerodromu u Beogradu - kaže Mina G.

