VEĆINA SE GREJE NA OVE UREĐAJE, A MOGU BITI OPASNI PO ŽIVOT! Električar objasnio šta je najbezbednije - OVO JE POSEBNO RIZIČNO

Stariji muškarac izgoreo u stanu u Resavskoj, zapalila se zgrada na Banovom Brdu, vesti su koje su nas sačekale u petak ujutru. Ono što je dodatno zabrinjavajuće jeste da se sumnja da je razlog ovih tragedija problem sa instalacijama, a s obzirom na to da su ledeni dani još uvek tu, skoro svako domaćinstvo koristi više grejnih tela kako bi im u domovima bilo toplo.

Upravo to, u kombinaciji sa lošim instalacijama i uređajima čest je uzrok požara u domaćinstvima tokom hladnih zimskih dana.

- Najopasnije je neadekvatno rukovanje pod broj jedan. Ljudi uključuju sve i svašta u produžne kablove. Potom, neznanje i starost instalacije - kaže Marko Šainović, električar iz Grabovca.

Instalacije u predratnim zgradama veliki problem

Kako objašnjava, uglavnom najviše problema sa varničenjem i požarima usled neadekvatnog rukovanja električnim aparatima ima u starim predratnim zgradama gde instalacije nisu menjane decenijama.

- U takvim zgradama nije postojalo gotovo ništa što danas imamo od električnih uređaja. Kako se tehnologija razvijala mi danas imamo mnogo toga, od električnih šporeta, zamrzivača, frižidera... Jednostavno, te instalacije nisu predviđene za sve ono što danas imamo - govori ovaj električar.

Problem je, kaže električar, što se te instalacije nisu dalje usavršavale i prilagođavale potrebama već su se iste instalacije koristile za napajanje svih tih novih električnih uređaja.

- Onda dođe do preopterećenja zbog starosti instalacije. Svemu postoji životni vek. Optimalno je instalacije proveravati na nekih 20 do 30 godina - ukazao je on.

Najbezbedniji uređaji za dogrevanje

On upozorava i na to da je loša praksa ljudi što kvarcne peći koriste da suše stvari, pa lako može da dođe do požara.

- Možda bi najbezbednija grejna tela za dogrevanje zimi bila uljani, električni radijatori, TA peći, klima uređaji. Razlog tome je što su to sve grejna tela zatvorenog tipa, i ne postoji kontakt sa tim vrućim usijanim delom - govori on.

Ističe da uprkos tome, iako koristimo neka od ovih grejnih tela do kratkog spoja, varničenja, iskakanja osigurača, ali i požara može da dođe vrlo lako.

Kako dolazi do kratkog spoja, varničenja, požara

- Osigurač je i najtanja tačka, najtanji provodnik u celom strujnom krugu, i važno je da on bude dobrog kvaliteta i snage kako ne bi dolazilo do havarije. Kad stari osigurač iskoči ljudi ne kupe novi, već često sami zamene licne, dodaju i više njih. Tada je taj osigurač predimenzioniran. Kada dođe do preopterećenja sledeći put on neće iskočiti, već se doći do kratkog spoja u utičnici ili nekom grejnom telu i lako se može zapaliti - kaže električar Marko.

Do kratkog spoja i paljenja najčešće može da dovede neispravnost uređaja i preopterećenje kada se preko noći uključi više uređaja.

- Ljudi se moraju grejati, pogotovo kada su temperature ispod minusa, ali moraju i da budu odgovorni prema sebi i zaštite svoje živote. Nikako ne bi trebalo da na jedan produžni kabl uključe više grejnih tela, pogotovo ako produžne kablove kupe na buvljaku ili u nekim radnjama koje nisu električarske. Oni su obično lošeg kvaliteta i lako mogu da se zapale i istope - naglašava on za "Blic"

Kako podvlači, prva mera zaštite, ako primete da se nešto u stanu zapalilo, je da odmah isključe struju, da ništa ne diraju rukama, i da se sklone na bezbedno.

Najopasniji uređaj za dogrevanje

Grejanje na gas je često izuzetno efikasan način održavanja toplote u domovima tokom hladnih zimskih meseci pre svega jer je vrlo jeftino. Međutim, važno je da ljudi znaju da, uprkos brojnim prednostima, korišćenje gasa za grejanje nosi sa sobom velike rizike.

Jedan od najozbiljnijih je mogućnost curenja gasa što može imati ozbiljne posledice, uključujući požar, eksplozije, trovanje i druge opasnosti po život.

Jedan od najčešćih izvora gasa u domaćinstvima je prirodni gas, koji se koristi za grejanje prostora. Ako dođe do curenja gasa, može doći do ozbiljnih problema, s obzirom na to da je bezbojan i bez mirisa.

Simptomi udisanja gasa

Prvi simptomi udisanja gasa su vrtoglavica, mučnina, gubitak svesti i čak smrt. Posebno je opasno ako se curenje dogodi tokom noći kada su ljudi u stanu ili kući u dubokom snu. Baš zbog toga proizvođači obično dodaju miris u gas kako i ga ljudi osetili ako dođe do curenja i na vreme pobegli.

Jedan od glavnih rizika curenja gasa je požar jer je zapaljiv, pa čak i mala varnica ili plamen mogu prouzrokovati ozbiljan požar i eksploziju.

U slučaju sumnje na curenje gasa, važno je odmah napustiti prostoriju ili zgradu kako biste se udaljili od izvora potencijalne opasnosti. U tom trenutku važno je izbegavati upotrebu električnih uređaja, šibica, upaljača ili bilo čega što bi moglo izazvati varnicu.

(Kurir.rs/Blic/Preneo: Đ. M.)