DOK SU STIZALE ČESTITKE ZA BOŽIĆ, IZMICALO NAM JE TLO POD NOGAMA! Mama dečaka-leptira: Uz najjeziviju dijagnozu na svetu je i OVA

Zlo nikad ne ide samo, kaže narod. Nažalost porodica Putica to najbolje zna. Ne samo da je maleni Viktor dečak leptir, sa strašnom dijagnozom bulozna epidermoliza, nego je tu još jedna, takođe strašna dijagnoza - autizam.

Poridica Putica je u Americi, gde Viktor treba da primi terapiju za koju je cela Srbija i šire slupljala novac. I upravo tamo su otišli 3. januara, kada su i saznali da čitava poricida ima koronu. I to nije najstrašnije i nije sve. Na Božić stiže još jedna strašna dijagnoza - autizam. O tome je Viktorova majka Milena pisala na društvenim mrežama, a objavu prenosimo u celosti:

Viktor sa mamom Milenom foto: Nenad Kostić

Neka obećanja su nezamislivo teška za ispuniti, jedno je dato, da ćemo nastaviti da pišemo o Viktorovom stanju, terapiji i svemu sa čime se suočavamo...

Naravno ni jedan put nije posut samo ružama, tako nije ni ovaj naš. Po dolasku u Ameriku saznali smo da imamo koronu, cela porodica. Sve bi to bilo i dovoljno teško samo po sebi da se Viktoru svaka i najmanja prehlada ne odrazi odmah na kožu i njenu krhkost do mere neshvatljivih srazmera. Prva terapija je data drugi dan po dolasku u Ameriku i saznanje da je sve to proces koji traje mesecima i mesecima je jasan samo posle svega, nekako tvoje srce želi, treba mu da čuje za neki instant efekat, čarobni štapić. Praštaj srce, nema ga.

Pregled u Americi foto: Privatna arhiva

Na Božićno jutro, doktor koji prati Viktorovo lečenje želi da porazgovara sa nama o Viktoru... Spremljen poveći spisak pitanja i medju njima jedno krajnje "sporedno" pitanje da li mu se čini da Viktor može imati autizam pored EB-a. Odgovor je: da, Viktor ima i autizam pored EB-a , u kojoj meri ne može nam reći ali nakon 50 godina iskustva, sa sigurnošću može da potvrdi da ima I autizam. Pokušavala sam da nastavim sa pitanjima u želji da se što pre svako završi, da doktor napusti stan a ja da napustim svoj život. Veliki tata Putica koji nikada nije pustio suzu, takodje je želeo samo da ćuti i da njegove suze ne primeti baš niko.

