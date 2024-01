DECA IZ SRBIJE NA ZIMOVANJU U FRANCUSKOJ PREBAČENA U BOLJE HOTELE: Oglasio se organizator jezičkog kampa od 990 evra po detetu!

Na inicijativu roditelja, beogradska deca koja su u organizaciji firme "Mondo lingve" iz Niša otišla u Francusku na sedmodnevni zimski jezički kamp prebačena su iz prvobitnog smeštaja u mestu Žeks u bolje hotele, potvrdio je za Kurir Nebojša Jovanović, profesor francuskog jezika i vlasnik firme "Mondo lingve".

- Na inicijativu roditelja grupe dece iz škole "Vojvoda Radomir Putnik", ja sam prihvatio da decu prebacim u hotel visoke kategorije u mestu Divon le Ben. Budući da nismo imali kaucije, jedna od mama se ponudila da nam ih posudi za celu grupu i to je i uradila za obe grupe, i "Putnik" i "Ribnikar". Deca su od ponedeljka prebačena u hotele "Zenitude Confort" i "Zenitude Vesoix" u Divonu - poručio je Jovanović ističući da je program u potpunosti ispunjen i deca po planu sutra kreću za Srbiju.

- Ja sam takođe sam platio razliku u ceni za nove hotele, te ne vidim razloga da bilo kome plaćam odštetu - naveo je on.

Podsetimo, pojedini roditelji oko 40 dece iz OŠ "Vladislav Ribnikar" i OŠ "Radomir Putnik" požalili su se našem listu da su zimski kamp sa školom jezika i skijanja platili 990 evra po detetu, a da su im deca, kako su tvrdili, smeštena u barakama s prljavim sobama, bajatim obrocima, a na sve to, autobuski prevoz od smeštaja do skijališta im je kasnio po dva sata, te su se, čekajući ga, deca smrzavala napolju!

Jovanović, međutim, ističe da su i prvobitni hotel u Žeksu roditelji sami izabrali i to ne samo zbog niže cene, već i "zato što vlasnik hotela nije iziskivao nikakvu kauciju, dok su u drugom hotelu tražili 1.000 po detetu i još pride 5.000 kaucije".

On tvrdi i da kašnjenja transfera od dva sata "nikada nije bilo ni u jednom momentu". Kaže i da su deca imala pun pansion - doručak u hotelu, ručak u restoranu i uvek trodelni obrok, i gala večeru 13. uveče, kao i da je obroke morao da plaćam po realizaciji, a ski-pas na licu mesta.

U nastavku prenosimo odgovor Jovanovića u celosti:

- Najpre, moje ime je Nebojša Jovanović, profesor francuskog jezika i vlasnik firme "Mondo Linguae doo" u Nišu, koja već četvrta godina organizuje studijska putovanja za decu iz Srbije i inostranstva u Francuskoj i do sada nismo imali problema, imali smo više od 670 dece iz Srbije u letnjim, zimskim i ostalim kampovima i dali smo više od 50 stipendija za srpsku decu i profesore francuskog jezika. Mnoga deca su se do sada više puta vraćala na naše kampove.

1. Izbor hotela: Roditeljima je ponuđeno više hotela u Gex-u, i hotel koji se drugoj grupi nije svideo, u suštini nije se svideo samo malom broju roditelja, je bio izbor tih istih roditelja, za šta imamo i dokaze, potpisan ugovor, program gde se navodi ime hotela i link samom smeštaja. Sve je definisano ugovorom do detalja. Roditelji su ovaj hotel odabrali ne samo zbog niže cene, već i zato što vlasnik hotela nije iziskivao nikakvu kauciju, dok su u drugom hotelu tražili 1.000 po detetu i još pride 5.000 kaucije. Roditelji su mi lično na roditeljskom sastanku rekli, da sobe nisu bitne jer će deca provoditi vreme napolju, a u sobama samo prespavati. Hotel je ekonomičan, ali čist i grejanje savršeno funkcioniše. Sobe su male, ali čiste. Hotel nije lociran blizu auto-puta već u starom delu grada koji se zove "Vertes Campagnes" nedaleko od omiljenog skate parka i prodavnica na 15 minuta hoda od centra ili 2 autobuske stanice, mada su za našu decu organizovani privatni autobusi francuske kompanije France Autocar i Srpske JUMBO Travel, koji su nam bili sve vreme na raspolaganju kako za transfere do skijališta tako i do restorana i za ekskurzije. Vozači su boravili zajedno sa nama, bili uz nas u svakom trenutku, kašnjenja od 2 sata nikada nije bilo ni u jednom momentu.

2. Promena hotela: Na inicijativu roditelja grupe dece iz škole "Vojvoda Radomir Putnik", ja sam prihvatio da decu prebacim u hotel visoke kategorije u mestu Divonne-les Bains. Budući da nismo imali kaucije, jedna od mama se ponudila da nam ih posudi za celu grupu i to je i uradila za obe grupe "Putnik" i "Ribnikar". Deca su od ponedeljka prebačena u hotele ZEnitude Confort i ZEnitude Vesoix u Divonne-u.

3. Obroci: Deca imaju uključen pun pansion u cenu, doručak u hotelu, ručak u restoranu na planini ili Il vesuvio u Gex-u i uvek trodelni obrok, predjelo, glavno jelo i desert, sa više opcija izbora, cena po meniju po detetu 15 evra. Deca su imala i gala veceru 13. uveče, gde su uživala u morskim plodovima, ribi, mesu, gamborima, specijalitetima francuske kuhinje, puževima, i sve to u vidu švedskog stola. Obroke sam morao da plaćam po realizaciji, takođe sam dobijao ski-pas na licu mesta, iz prostog razloga zato što nismo znali unapred da li će piste biti otvorene ili ne, procena rizika od leda i lavine se radi svakog jutra do 11h.

Program je u potpunosti ispunjen, ja sam sam takođe platio razliku u ceni za nove hotele, te ne vidim razloga da bilo kome plaćam odštetu.

Detalji programa - cena 990 evra obuhvata: 7 noćenja na bazi punih pansiona

ski-pas i najam ski-opreme, kao i dva ski instruktora

15 sati ili 20 školskih časova francuskog jezika

ekskurzije Žeks, Ferney Voltaire i poseta Volterovom dvorcu, Ženeva i Divonne-les Bains.

Najveći broj dece je jako zadovoljan što su mi ne samo usmeno potvrdili juče već su i komentarisali vaš članak, neki sa ironijom. Dobio sam dosta poruka podrške roditelja, koje sam takođe zamolio da vam se obrate. Deca sutra kreću za Srbiju po planu i programu. Verujem, da će se kao i do sada većina dece ponovo vratiti u naše kampove. Uvek spremni, raspolozeni da izadjemo u susret i pruzimo podrsku nasoj deci u vidu stipendija - poručio je Jovanović.

