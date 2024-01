NAKON SMRZAVANJA, STIŽU TOPLIJI DANI - ALI BIĆE KRATKOG DAHA: Meteorolog otkriva kakvo nas vreme očekuje do KRAJA JANUARA

Meteorolog Nedeljko Todorović istakao je da nema nagoveštaja da ćemo u narednom periodu imati bilo kakve veće snežne padavine. Navodi da nas do kraja meseca očekuje toplije vreme sa maksimalnim temperaturama između 10 i 12 stepeni. Ukazuje da bi nešto hladniji period od nekoliko dana usledio između 5. i 10. februara.

Nedeljko Todorović upozorava da bi sutra u jutarnjim satima moglo doći do pojave ledene kiše na području Vojvodine, zapadne Srbije i okolini Beograda.

foto: RINA

U sredu i četvrtak promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalna temperatura između 10 i 12 stepeni.

"U sredu i četvrtak, verovatno, možda i u nekim nižim predelima, negde i do 10-12 stepeni, na planinskim predelima biće oko nule, na primer, na Zlatiboru, čak i možda 3-4 stepena iznad nule. U četvrtak i subotu malo kiše i malo snega na planinama, ali to su tolike male količine padavina da se skoro ne bi ni primetile. Tako da mislim da do kraja januara nekih ozbiljnih snežnih padavina u planinskim predelima neće biti", navodi Todorović.

Ukazuje da u većem delu Srbije, skoro i da nema snežnog pokrivača.

"I to malo gde ga ima, istopiće se danas i sutra, pošto će da otopli malo. Tako da mislim da do kraja januara nekih ozbiljnih snežnih padavina u planinskim predelima neće biti", kaže Todorović.

foto: T.Ilić

Prema njegovim rečima, situacija što se tiče snežnih padavina neće bitno da se promeni do kraja januara.

"Znači, neće biti nekih obilnih snežnih padavina. Generalno, ide sad toplije vreme do kraja januara, verovatno i prvih dana februara, bar prvih pet, šest dana", kaže Todorović.

Ukazuje da bi nešto hladniji period od nekoliko dana usledio između 5. i 10. februara.

Kurir.rs/RTS