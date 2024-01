LEDENO JUTRO, MRAZ, POLEDICA, A ONDA PREOKRET! Ovo je detaljna prognoza do kraja nedelje: Velika promena od srede

Vremenski rolerkoster do kraja sledeće nedelje

Jutra u Srbiji početkom ove nedelje biće hladna, s jakim mrazom, ali dnevnom temperaturom u blagom plusu, dok se od srede očekuje postepeni porast temperature, a najviša dnevna u pojedinim krajevima će premašiti 10 stepeni Celzijusovih!

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), jak jutarnji mraz na severu i zapadu Srbije biće najizraženiji danas, kada se očekuju minimalne temperature ispod minus pet stepeni. Na jugu i istoku zemlje mraz će biti najjači danas i sutra, kada su prognozirane minimalne temperature od minus 10 do minus pet stepeni Celzijusa, a lokalno i niže. Dnevna temperatura početkom sedmice biće u porastu. Usled topljenja snega u toku dana i zaleđivanja mokrih površina u noćnim satima očekuje se i poledica.

Sneg uz poledicu

- U ponedeljak uveče na severu i zapadu doći će do postepenog naoblačenja, a tokom noći i mešovitih padavina, kiše i snega uz poledicu. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od minus 11 do minus četiri, a najviša dnevna od dva do šest stepeni. U Beogradu će ujutru biti vedro i hladno sa slabim i umerenim mrazom, a tokom dana pretežno sunčano. Uveče i tokom noći uslediće postepeno naoblačenje - navodi RHMZ i dodaje:

- U utorak će biti umereno do potpuno oblačno mestimično sa slabim i kratkotrajnim mešovitim padavinama, kišom i snegom. U sredu promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, uveče na severu, a u toku noći ka četvrtku i u četvrtak ujutru ponegde i u ostalim krajevima s kišom, na planinama sa snegom. Zatim promenljivo oblačno i vetrovito sa umerenim i jakim, na istoku i olujnim severozapadnim vetrom, a na istoku i jugoistoku ponegde sa slabom kišom.

Oprez za srčane bolesnike

Prema prognozi RHMZ, prvog dana predstojećeg vikenda čeka nas prolazno naoblačenje i zahlađenje s mešovitim padavinama, kišom i snegom:

Prognoza vremena za pet dana Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak 4/6 0/5 2/12 5/10 3/8 Pretežno sunčano Susnežica Promenljivo oblačno Moguća kiša Promenljivo oblačno

- Od nedelje umereno oblačno i suvo uz slabljenje vetra. Što se tiče biometeorološke prognoze za danas, za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba biće relativno povoljna, dok se srčanim bolesnicima i astmatičarima savetuje izvesna opreznost. Moguće su meteoropatske reakcije u blagoj formi, upozorava RHMZ.

