"OD RAKA GRLIĆA MATERICA GODIŠNJE UMRE 450 ŽENA!" Dr Boričić otkrila šta je uzrok nastanka virusa, a onda DALA SAVET LEPŠEM POLU

Danas počinje 18. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice. Cilj je podizanje svesti žena o ovoj bolesti kao i dostupnosti različitih vidova pregleda i mogućnosti prevencije. Ovogodišnji slogan kampanje je “Naučiti. Sprečiti. Rano otkrivanje”.

Prim, dr. Katarina Boričić, sa Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", uključila se u jutarnji program Kurir televizije gde je otkrila više o prevenciji raka grlića materice.

- Uzrok raka grlića materice je HPV infekcija sa kojom se naš odbrambeni sistem nije izborio. HPV infekcija je seksualno prenosiva infekcija i uglavnom naš odbrambeni sistem se izbori sa tim virusom. Međutim, kod određenog broja ljudi on je stalno u našem organizmu i predstavlja rizik da se kroz dugi niz godina razvije ova maligna bolest. Ono što je dobro je da postoje mere prevencije, znači da možemo sprečiti nastanak maligne bolesti, a to je primarna prevencija, odnosno HPV imunizacija, znači primena HPV vakcine. I mere ranog otkrivanja raka grlića materice, a to je odlazak na preventivne ginekološke preglede i PAPA test koji se tada radi. Takođe postoji i HPV test koji možemo da odredimo da li mi imamo virus i isto jednom tehnikom možemo da odredimo koji tip virusa mi nosimo, zato što nije svaki HPV virus opasan i ima taj potencijal da dovede do promene ćelije - rekla je Boričić.

Potom se osvrnula na statistiku obolelih u Srbiji.

- Što se tiče obolelih, u proseku oko 1.100 žena oboli od ovog virusa godišnje. Oko 450 žena umre od ove bolesti godišnje. Ono što je dobro je da smo mi zapazili, posmatrano u 15-godišnjem periodu, da dolazi do postepenog smanjenja broja umrlih žena, što znači da su žene osvešćene, da se blagovremeno javljaju lekaru i da se bolest otkrije u ranom stadijumu. Samim tim je i uspeh izlečenja veći - navela je Boričić.

