Nastavnica istorije koja je 3. maja 2023. godine u masakru u toj školi teško ranjena podnela tužbu za naknadu nematerijalne štete parničnom odeljenju Višeg suda u Beogradu protiv oca i majke dečaka ubice.

Gost "Pulsa Srbije" ovim povodom je Aleksandar Radivojević, advokat.

01:21 OVO JE PRESEDAN U NAŠOJ ZEMLJI Advokat o suđenju roditelja dečaka ubice iz Ribnikara: Tužilaštvo se našlo u ozbiljnom problemu!

- Taj predmet u Beogradu je, naravno, uz sav pijetet i prema žrtvama i roditeljima i tako dalje, on je prvenstveno pravno jako interesantan. To je presedan, prvo u Srbiji, naravno, u inostranstvu smo videli da postoje nekakvi slični događaji, ali u Srbiji je presedan, nikada tako nešto nije dogodilo, da neko dete, zapravo u krivičnom pravnom smislu to je dete, počini takav zločin i da za to ne može da odgovara - započeo je Radivojević, pa nastavio:

- I onda je, naravno, s obzirom da pravda vapi za time da se donese neka odluka i ustanovi odgovornost u ovoj stvari, tužilaštvo mislim da se našlo u ozbiljnom problemu oko toga šta staviti na teret roditeljima koji su, zapravo, odgovorni za to što je njihovo dete uradilo.

