TAMARA PROŠLA KROZ PAKAO NA POROĐAJU U GORNJEM MILANOVCU: Vređali me i pocepali debelo crevo! Dobila sam sepsu i JEDVA PREŽIVELA

Tamara Zarić (27) je, kako kaže, prošla kroz pakao na porođaju u Gornjem Milanovcu. U ispovesti navodi da dežurni lekar nije hteo da joj radi carski rez, da je od babice trpela teške uvrede, a kada su je konačno porodili - počela je agonija. Iako su govorili da je sve u redu, navodi mlada majka, tek kada je prebačena u bolnicu u Kragujevac, konstatovana je sepsa i tada počinje njena borba za život.

Sve se to dešavalo u februaru 2022, a muke su trajale šest meseci.

"Trudnoća mi je bila uredna i u terminu. Kada sam otišla da se porodim, imala sam bolove koje nisam mogla da podnesem, pa sam tražila da mi urade carski rez. Doktor koji mi je vodio trudnoću bio je na odmoru, a dežurni lekar to hteo da radi. Onda sam pozvala mog doktora koji je rekao da moram na carski rez i da će to javiti dežurnom - priseća se Tamara.

"Usta te nisu bolela, a boli te porođaj"

Kako kaže, agonija je trajala celu noć. Trpela je nepodnošljive bolove, ali i uvrede.

- Babica koja je bila tu rekla mi je "a usta te nisu bolela kad si radila, a boli te porođaj". Ja sam britkog jezika inače, i tom momentu sam ostala u šoku i bez reči. Oni su me odveli, porodili. Ali samo da naglasim, kako nema lifta, morate da povedete dva muška člana porodice da vas prenesu do porođajne sale koja je u prizemlju i nazad. Oštetili su mi tanko crevo na porođaju i pokidali debelo crevo, nisam sigurna ni kako su uspeli to da urade. Ja nisam mogla doći sebi od bolova i šoka. Gušila sam se. Oni su mi gurali kiseonik. Tog dana se uopšte ne sećam - priča Tamara.

Krvna slika je ukazivala da postoji neki problem, ali lekari nisu mogli da uoče koji tačno.

- Sutradan su mi izvadili krv, rekli su mi da je jako loša krvna slika, CRP je bio 350, a granica je 5. Htela sam da odem iz bolnice, pozvala sam muža da dođe po mene, a sestra mi je rekla "šta si ti, romkinja, pa da bežiš?". Otišla sam kući ne znajući šta mi se dešava. Ranu mi tri dana nisu previli - rekla je Tamara Zarić.

"Pod rotacijom su me odveli u Kragujevac"

Tamarino stanje se sve više pogoršavalo. Vratili su je u bolnicu, na odeljenje ginekologije, ali opet nisu mogli da daju tačnu dijagnozu.

- Načelnik dolazi, pritiska mi stomak i kaže da su mi se svezala creva. Poslao me je da me snime. Nakon što je pogledao snimak, rekao je da je sve u redu. Dalje su mi dali klizmu, koja služi da se ispere debelo crevo. Kako ga je ona ubrizgavala, to je sve išlo u stomak jer je debelo crevo bilo pocepano - kaže Tamara.

Tamaru su onda hitno poslali za UKC Kragujevac.

- Na prvom pregledu nisu mogli da provale šta se dešava, onda je došao načelnik hirurgije i po ustima je video da ja imam sepsu i odmah me je odveo na operaciju. Ispričao mi je tada da mi je pocepano debelo crevo, da je oštećeno tanko. Imala sam kesu na stomaku, crevo je bilo sprovedeno napolje. Nosila sam tu kesu šest meseci i to je najgori period u mom životu. Dete je hvala Bogu zdravo i dobro je, ali da li ću opet ostajati trudna, plašim se - ispričala je Tamara gostujući na Pink TV.

