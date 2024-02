U KAFIĆIMA SAM DO SADA 1.000 PUTA PORUČILA DOMAĆU KAFU I OVO JOŠ NISAM VIDELA! Beograđanka u šoku zbog onoga što je konobar doneo

Beograđanka tvrdi da je u jednom prestoničkom kafiću dobila polupraznu šolju domaće kafe!

- U tom kafiću sam do sada uvek poručivala kapućino, a sada sam prvi put uzela domaću kafu. Hiljadu puta sam do sada pila domaću kafu u kafićima, restoranima, ali ovako nešto nikad nisam videla i nikad mi se do sada nije desilo. Sedela sam sa suprugom. On je uzeo kiselu vodu i kapućino i to je bilo u redu, ali kada sam videla šta je konobar meni doneo ostala sam u šoku. Zatečena nisam mogla da dođem do reči. Poludela sam. On se okrenuo odmah i otišao, a ja u onom šoku sam nastavila da gledam u polupraznu šolju kafe koju sam dobila - naglašava Beograđanka, ime i prezime poznato redakciji i dodaje:

foto: Shutterstock

- Prvo što sam primetila da je šolja populrazna, a onda videla i da kafa nema kajmaka, dok je na ivicama šolje ostao isti. Onako u besu sam pomislila kao da je neko pio, ali znam da to nije moguće. U jednom momentu sam htela i da odem do šanka i da je vratim i tražim novu, ali pošto je bila gužva rekla sam suprugu da popije i da krenemo što pre.

foto: Privatna Arhiva

Inače, domaća kafa košta 180 dinara.

- Cena je korektna, ali mislim da goste treba poštovati. Ne znam šta se desilo i zbog čega je doneo ovako, ali mislim da zaista nije u redu. Ako je to količina koju sipaju onda je trebao da uzme manju šolju i sve okej, ovako su ostavili baš loš utisak na mene da više nikada ne odem tamo - naglašava ona.

