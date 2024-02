ZAVRŠENA OBDUKCIJA BEBE PREMINULE U NIŠU: Mariji su u porodilištu rekli da se zagrcnula mlekom i pomodrela, čeka se nalaz

Obdukcija tela bebe od pet dana koja je 24. januara preminula na Ginekološko akušerskoj klinci je završena.

Kako se saznaje, obdukcija je rađena na Klinici za patologiju UKC Niš. Obdukcija je završena, u toku je izrada obukcionog nalaza, uskoro će biti završen i poslat na matičnu kliniku na kojoj je dete lečeno - kazao je sagovornik upoznat sa ovim slučajem.

Zasad nema informacija o sadržini obdukcionog nalaza odnosno o uzroku smrti deteta.

Marija P, prvorotka iz Niša, porodila se 19. januara u UKC Niš, a beba je dobila ocenu 9. Ipak, samo 5 dana kasnije, dete umire od teške infekcije pluća, nakon što se prema rečima lekara, zagrcnula tokom dohrane. Marija i dalje nije sigurna šta se tačno dogodilo i kako je do infekcije došlo, a kako je ispričala, u šoku su i lekari, ali i cela njena porodica.

Marija objašnjava da je trudnoća tekla sasvim uredno, kao i sam porođaj koji je trajao oko sat i po vremena. Beba je rođena zdrava i dobila ocenu 9. Niko nije ni slutio da će porodicu za samo nekoliko dana zadesiti teška tragedija.

- Sve je bilo u najboljem redu, trudnoća je protekla sjajno, jedino sam malo više ležala jer sam imala skraćen grlić materice, ali ništa nije ukazivalo ni na kakav rizik. Porođaj je protekao u najboljem redu, što se toga tiče, imam pozitivno mišljenje - počinje Marija svoju priču.

Nakon 18 sati, porodilji donose bebu, te sa majkom provodi ceo dan. Ipak, ubrzo dolazi do prve komplikacije, ali Marija kaže da ni tada nije bila uplašena, kao i da su lekari uveravali da će sve biti u redu.

- Malo je požutela i odneli su je na fototerapiju. Ja nisam mislila da je to nešto zabrinjavajuće, sve je bilo u redu samo je bila malo žuta. Nisam se plašila uopšte, već sam mislila da je bolje da se sve proveri dok smo tu, nego da nas puste kući - priseća se Nišlijka.

Beba se zagrcnula i pomodrela

Nakon 12 sati provedenih na terapiji, doktori joj sapštavaju da će biti neophodno da ostane još, a onda saznaje da se beba prilikom dohrane zagrcnula i pomodrela. Ipak, lekari smiruju porodilju i govore joj da se to dešava, da ne treba da brine i da je u pitanju sasvim normalna situacija.

- To mi je saopšteno ujutru u 11, verovatno su je pre toga hranili, a uveče je već dobila temperaturu, tad su je već poslali na Dečiju kliniku, a posle 24 sata beba je preminula. Prestala je da reaguje na terapiju jer je infekcija bila vrlo jaka. Poslata je tamo sa pričom da će sve biti u redu, da tamo imaju mnogo bolje terapije i da će je zadržati tri dana. Ništa mi nije rečeno što bi me uplašilo ili da bih pomislila da će se ovakva tragedija desiti - navodi Marija.

Pojašnjava da joj je rečeno da je mleko dospelo u bebina pluća, te je došlo do vrlo teške infekcije koja je na kraju uzrokovala smrt novorođenčeta.

- Navodno, postojalo je mleko u plućima bebe, jer je prilikom dohrane strani sadržaj završio u plućima. Kada se zagrcnula oni su pokušali da izvade to mleko, ali da li joj se to mleko spustilo u pluća ili šta, ja ne znam. Oni su je hranili na sondu iako je kod mene sisala i znala da guta. Ne znam zašto je hranjena na sondu ako je već gutala kod mene. Rečeno mi je da se prilikom dohrane zagrcnula i pomodrela. Onda su je smirivali, ali to nije uspelo. Moje mišljenje je da je možda trebalo da je odmah pošalju na Dečiju kliniku, poslali su je tek kad je dobila temperaturu - priča Marija.

Nišlijka i dalje ne može da se oporavi od šoka i bola. Ipak, nada se da će pronaći odgovor kako je do tragedije došlo. Razgovarala je sa mnogim lekarima i ginekolozima, međutim, ni oni nemaju objašnjenje. Kako kaže, za sada joj ne preostaje ništa drugo već da čeka rezultate obdukcije koji će pojasniti celu situaciju.

UKC Niš: Formirana komisija, ispituju se činjenice Iz kabineta direktora Univerzitetskog Kliničkog centra u Nišu za Telegraf.rs potrđuju da je formirana Komisija za unutrašnji nadzor, te da će ispitati redosled događaja i utvrditi činjenice. - Uprava niškog Univerzitetskog kliničkog centra, odmah po dobijanju saznanja o navedenom događaju, zajedno sa nadležnim službama, formirala je Komisiju za unutrašnji stručni nadzor, koja će detaljno ispitati hronološki sled događaja i utvrditi sve činjenice, nakon čega će, naravno, o svemu tome porodica biti obaveštena - saopštili su.

