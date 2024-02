GRAĐANIMA USKORO DOSTUPNI SAVREMENI LEKOVI PROTIV RAKA! Direktor Instituta za Kurir TV: Stalno apelujemo, OVA stvar je ključna!

Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac izjavio je da će građanima uskoro biti dostupni savremeni lekovi protiv raka pluća, pankreasa i dojke, a da će troškove za tu vrstu terapije pokrivati Fond za zdravstveno osiguranje.

Novinarka Kurira Teodora Borozan je detaljnije o ovome pričala upravo sa direktorom Milanom Žegarac.

- U Srbiji preko 42.000 ljudi oboli od karcinoma, a 20.000 premine zbog posledica. Stopa izlečenja je mnogo veća ukoliko se pacijenti jave na vreme, stalno apelujemo na to, jer je tada i nama lakše da savladamo bolest, to je ključ.

Potom je konkretno pričao o leku.

01:42 GRAĐANIMA USKORO DOSTUPNI SAVREMENI LEKOVI PROTIV RAKA! Direktor Instituta za Kurir TV: U naredna dva meseca ih očekujemo

- Lekovi za borbu protiv raka su dostupni i stalno se širi ta lista. U narednih dva meseca očekujemo da ćemo dobiti lekove koji su prisutni na našem području, ali su proširene indikacije, a to su najnoviji lekovi koji će se primenjivati za lečenje raznih karcinoma. Neće u potpunosti moći da izleče, ali će pomoći, očekujemo mnogo bolje rezultate i da prevedemo karcinom u hroničnu bolest. Opet apelujem, što se pacijenti ranije jave to je lakši put za izlečenje - započeo je doktor, pa pričao o preventivi:

- Pa, računa se da je dve trećine faktora, koji izazivaju neku vrstu karcinoma, su na koje možemo da utičemo. Upravo je to mesto prevencije, to su neke stvari na koje mi možemo da utičemo. Naprimer, to su, pušenje duvanskog dima, telesna težina, alkoholisanje...

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

03:11 DOKTORE, POPIO BIH JEDNU RAKIJU UJUTRU... PA POPIJ, KO TI BRANI? Dr Stojanović o STRESU kao OKIDAČU BOLESTI: Ovo je NAJBOLJI LEK