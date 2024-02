OD VELIKOG KAŠLJA PUCAJU REBRA! Dr Rsovac o najopasnijim KOMPLIKACIJAMA: "Od tih mališana jedan u sto će imati SMRTNI ISHOD"

U Srbiji je pet beba preminulo od velikog kašlja, a trenutno se najmanje još jedno dete bori za život. Desetine njih roditelji pokušavaju da izleče od zacenjivanja i strahovitog kašlja koji traje nedeljama. Pulmolog doktorka Snežana Rsovac iz "Tiršove" otkrila je u "Jutru" na Prvoj kako izgleda najteža klinička slika koja zbog komplikacija može da dovede do smrtnog ishoda.

"U avgustu 2023. godine imali smo već jednu seriju odojčadi obolelih od velikog kašlja. To je bio alarm. Nikada pre se nije desilo da u nedelji-dve imamo veliku hospitalizaciju zbog velikog kašlja. To su dečje zarazne bolesti, jer se kontakt ostvaruje sa njima u tim njihovim prvim danima. Tada najčešće oboli dete, ali od ovih bolesti obolevaju i odrasle osobe. Kliničke slike kod njih su lakše, kod dece su uvek teže. Najteže imaju novorođenčad i odojčad", rekla je dr Rsovac.

foto: Dmytro Sidelnikov / Alamy / Alamy / Profimedia

Najteža klinička slika

"Komplikacija može da bude prelom rebara, najčešće kod veće dece i kod odraslih. Trećina obolele dece mora da se hospitalizuje zato što ima apneje koje se javljaju u više od 68 odsto slučajeva i to dovodi do nedostatka kiseonika. Pertusis ima toksine koji su jako citotoksični i koji mogu da dovedu do upale pluća preko 20 odsto", rekla je dr Rsovac i dodala:

"Od tih mališana, nažalost, jedan u sto će imati smrtni ishod zato što pertusis toksin stvara povećan broj leukocita, odnosno limfocita i dovodi do limfo-staze koja na plućima dovodi do razvoja slike kolapsa i nemogućnosti da se normalno diše. Pri kašlju imate osećaj da nemate dovoljno vazduha i zaista nemate dovoljno kiseonika".

Nemogućnost zadržavanja urina je takođe jedna od komplikacija, istakla je doktorka. "To može da dovede do povećanog pritiska u plućnoj cirkulaciji, da ošteti srce, kompromituje kardiovaskularni sistem i dovede do šok stanja. To su najteži oblici. Pored upale pluća i preloma rebara koji se manje javljaju, često je komplikacija mokrenje koje ne može da se zadrži jer mišići popuštaju zbog intenzivnog kašlja", rekla je dr Rsovac.

Kurir.rs/Mondo

Preneo: M. N.