SAVET ZA ŠTAMPU: Odluka komisije za žalbe

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu, na sednici održanoj 25. 1. 2024. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom "OVO JE OSUMNJIČENI ZA UBISTVO BESKUĆNIKA U NOVOM SADU! Komšije otkrile jezive detalje: Tu se desila još jedna smrt (FOTO)", objavljenim 20. novembra 2023. godine, portal "Kurir.rs" - 1 .prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj se novinar mora suprotstaviti svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje ili podsticanje nasilja, 2. prekršio je tacke 1 i 4 Odeljka V (Novinarska pažnja) o obavezi novinara da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom, kao i da mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učiniće sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu. 3. prekršio je i tačku 2 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), po kojoj novinari i urednici naročito treba da izbegavaju spekulacije i prenošenje nedovojno proverljivih stavova u izveštavanju o nesrećama i tragedijama u kojima ima stradalih ili su teško pogođeni materijalni i drugi interesi građana. Odlučujuci o žalbi A 11 - Inicijative za ekonomska i socijalna prava, Komisija je zaključila da novinari, kada pišu o posebno osetljivim grupama, moraju da pokažu posebnu osetljivost ili dužnu pažnju, kako im se ne bi potkrale nenamere stereotipne slike ili lične predrasude i sagovornika i novinara. Komisija smatra da to nedostaje spornom tekstu, te da je njime prekršen Kodeks u delu koji se odnosi na to da je novinarska profesija nespojiva sa širenjem bilo koje vrste stereotipa, kao i na to da se pripadnost odredenoj grupi, odnosno društveno poreklo, u ovom slucaj status beskućništva, navodi samo ukoliko je taj podatak neophodan za puno razumevanje konteksta događaja o kojem se izveštava. Komisija podseća da je širenje stereotipa neprihvatljivo i opasno, čak i kada iza toga ne stoji namera. Takođe, način izveštavanja o teškim krivičnim delima u našim medijima je inače problematičan, bez obzira na to o kome izveštavaju, pa je i u ovom slučaju, po oceni Komisije, prekršena tačka Kodeksa koja predviđa da novinari moraju da izbegavaju spekulacije u izveštajima o nesrećama i tragedijama u kojima ima stradalih.

U odgovoru na žalbu Petar Jeremić, menadžer za etičke standarde WMG-a, izdavača "Kurira", istakao je se da nisu prekršili nijednu odredbu Kodeksa, da je objavljena tačna proverena, objektivna i potpuna informacija, u skladu sa tačkom 1 Poglavlja I Kodeksa novinara Srbije. Naveo je da nije učinjena nikakva iskriminacija niti širenje stereotipa objavljivanjem informacije da su žrtva i počinitelj beskućnici. Naprotiv, ta informacija, kao i izjave sagovornika veoma su bitne za potpuno razumevanje događaja. Što se tiče samog termina "beskućnik", "mediji pišu jezikom koji mora da bude razumljiv širokom sloju čitalaca i koji je opšte prihvaćen i standardizovan, a beskućnik je, prema Rečniku srpskog jezika Matice srpske, Novi Sad 2011: 1.Onaj koji nema kuće, koji nema nikakve imovine, vrlo siromašan čovek, ubogi siromah. 2. Skitnica, propalica, probisvet. U tekstu je navedeno da su žrtva i počinilac beskućnici, i koje god od pomenutih značenja se tumači, tačno je da su bez kuće, i da su siromašni, ali i da je počinilac probisvet i propalica. Navedeni termin se nikako ne odnosi na sve beskućnike, vec isključivo na žrtvu i počinitelja, čiji je identitet zaštićen -naglašava se u odgovoru na žalbu.