SRPKINJA OTKRILA JEZIVE PRIZORE IZ MARKETA! Kupila smrdljivu piletinu pa saznala šta rade sa POKVARENIM MESOM: Prodaju zarazu FOTO

Žena iz Paraćina napisala je na društvenim mrežama da su joj u marketu podvalili pokvarenu piletinu, a da kada je otišla da je vrati saznala da su radnice znale šta su joj prodale.

- Želela bih sa vama da podelim svoje iskustvo što se tiče marketa (ime poznato redakciji). Razmišljala sam da li da ovo objavim ili ne, ali sam odlučila da je bolje reći da ne bi još neko bio prevaren. Naime, blagovremeno pazarim kod njih, i tada sam kupila piletinu, kada sam došla kući i otvorila pakovanje ja sam bila frapirana mirisom piletine koja je vidno bila pokvarena i ustajala - navodi se u objavi i dodaje:

- Odmah sam se vratila tamo i tražila šefa smene, a radnica koja me je ugledala odmah je pitala: "Je li to zbog one piletine?", što znači da oni kao radnici i te kako znaju kakvu zarazu prodaju ljudima.

Naglasila je i da od tada tamo ne kupuje, niti će više ikada.

- A takođe sam čula od radnika koji su tamo radili da oni piletinu koja se nije prodala a koja već miriše na pokvareno, peru kroz vodu i sutradan opet prodaju - tvrdi ona i dodaje:

- Ne znam koliko je to tačno, ali sudeći po onome što sam ja kupila ništa me više ne čudi. Zgranuta sam i ogorčena na šta su sve ljudi spremni. I te kako treba da se pazi gde se i šta kupuje - navodi se u njenom upozorenju.

