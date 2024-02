SAMO TROJE LJUDI OD 100 DOBROVOLJNO DAJE KRV! Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju uoči državnog vpraznika: NA REZERVI SMO

Dovoljnih rezervi krvi u Srbiji ima samo za još jedan dan, upozoravaju iz Instituta za transfuziju, a veliki alarm predstavlja i predstojeći praznik.

Šta to znači proveravala je jutros i reporterka Kurir TV Nevena Milošević.

- Kako stručnjaci napominju, samo 3 od 100 ljudi se odlučuje da dobrovoljno da krv. Sa našom današnjom sagovornicom razgovaraću zbog čega je to tako.

- U ovom momentu Institut za transfuziju krvi raspolaže jednom i po dnevnom rezervom krvi. Naravno, kao što ste naveli, određene krvne grupe su posebno smanjene, odnosno deficitarne. To su A i 0 krvna grupa, kako pozitivna, tako i negativna. Ostale krvne grupe su smanjene, ali ne toliko drastično. U ovom momentu je AB pozitivna krvna grupa jedina koja je zaista na stabilnom nivou. I važno je, možda je ovo idealan dan i vreme da se pozovu naši sugrađani, s obzirom na to da je naredne nedelje državni praznik, i verujem da će mnogi sugrađani otputovati negde i spojiti praznike. Molim ih da ne odlažu dolazak i davanje krvi do 19.00 danas ili ovog vikenda, već da pomognu da se ove rezerve ipak stabilizuju - apelovala je MIrjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.

