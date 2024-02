ZAKUCALA NA SOPSTVENA VRATA, A KAD SU SE OTVORILA DOŽIVELA JE ŠOK! Žena kojoj podstanar OTIMA stan NAPADNUTA na svom pragu (VIDEO)

„Daću vam sutra, baš sam krenuo da uplatim, kasni mi plata, plaćao sam detetu ekskurziju“, nejavljanje na telefon, samo su neki od izgovora koje nesavesni podstanari koriste da izbegnu plaćanje kirije. Postoje i veće muke, kada to nejavljanje postane učestalo, a pozadina još ozbiljnija - stanar prosto odluči da prisvoji tuđ stan. Porodica Dukanac svoj stan izdala je još 2016. godine. Sve su tada uradili po zakonu - potpisali ugovor, overili kod notara i platili porez.

Odselili su se u Francusku i u početku je sve bilo kako treba. Redovno su se čuli telefonom i zakupac je plaćao kirije. Onda je komunikacija postala sve teža i sve je sugerisalo na to da se nešto čudno dešava. Više o borbi za stan koji, iako pripada ovoj porodici, stanar je dozvolio sebi da ih liši stanarskog prava.

Snežana Dukanac, vlasnica "okupiranog" stana govorila je za Kurir tv u emisiji Puls Srbije.

foto: Kurir televizija

- Trenutno smo u Francuskoj i kompleksinije kad ovu borbu za stan vodite iz inostranstva, jer kad ste na licu mesta sve je dosta jednostavnije. Iz daljine je teže, ali hvala Bogu imamo oldličnog advokata koji je energičan, mlad čovek i rešen je da istera pravdu.

Da nešto nije u redu porodica Dukanac je primetila iz komunikacije sa podstanarom pre dve godine:

- Pre dve godine smo videli da nešto nije u redu. Osnovne tačke ugovora nisu ispoštovane. Tada smo krenuli u spor kako bi smo ga legalnim putem izbacili iz stana.

- Kad sam dolazila on je navodio razne izgovore - da ima grip ili smrtne slučajeve - kako ne bismo mogli da uđemo u sopstveni stan. Uvideviši da on ne želi da nas pusti u naš stan, ja sam mu poslala jedan mejl kada možemo da uđemo u periodu jula i agusta. On je rekao da je odsutan. Pošto mnogi članovi moje porodice žive u tom delu grada, nama je javljeno da je on u Beogradu i da nije tačno da je odstutan. Ja sam napisala mejl i pitala ga ko je u stanu ako nije on. On nije odgovoarao.

foto: Kurir televizija

Dukanci su rešili da zakucaju na vrata stana u prisustvu svedoka, a onda se desila veoma neprijatna stvar

- Mi smo 21. avgusta zakucali na vrata stana. On je izašao i kada je Marko, moj suprug pitao da li možemo da uđemo on je rekao da ne možemo. Iz stana je, potom, izašla nepoznata ženska osoba koja ugovorom nije predviđena kao stanar. Bila je jako neprijatna prema nama i vikala je na nas! Pozvala sam policiju. Nakon toga je njihov advokat zabranio da komuniciramo sa njim osim preko njegovog pravnog zastupnka, što mi je bilo jako čudno. Naš advokat je preuzeo slučaj. Pokišao je mirnim putem i nije uspeo. Podstanar nije hteo da preda ključ pod izgovorom da on tu drži stvari koje niko ne sme da vidi. 6. novembra 2023 podneta je tužba protiv njega prvim opštinskom sudu. Predmet je zaveden i od tada do sad mi nemamo nikakvog pomaka niti imnformacija šta je rađeno i šta se događa u našem stanu.

