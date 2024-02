HOROR! "MONAH MI JE REKAO DA JE NE GLEDAM U OČI, INAČE..." Pisac prisustvovao isterivanju đavola! Detaljno opisao SCENE UŽASA!

Sama pomisao na crnu magiju uteruje jezu i neprijatnost. Iz priča je poznato da su rituali brutalni i neljudski.

Gost "Pulsa Srbije" je Momčilo Petrović, novinar i pisac, koji je za života prisustvovao najčudnijim obredima, pa je sa gledaocima podelio strašne, ali zanimljive priče.

Prvo se prisetio momenta kada je svedočio bacanju magije:

- Prisustvovao sam bacanju crne magije, a sam obred je prilično jeziv. Možda je i napravljen tako da načini strah onom ko dođe. Ima tu elemenata horora. To sam tražio, a u nekim intervjuima sam govorio da je nalaženje vračare koja baca crnu magiju, dakle nanosi zlo nekome po vašoj narudžbini, nalik na traženje plaćenog ubice. Na kraju krajeva, ona radi nešto što zakonom nije dozvoljeno.

Potom je opisao jedno strašno iskustvo kada je prisustvovao isterivanju đavola:

01:59 Prisustvovao sam isterivanju đavola iz jedne devojke

- Prisustvovao sam isterivanju đavola iz jedne devojke, a to se odvilo u malom manastiru na zapadu Srbije. Moram da naglasim da ja ne verujem u moć i rezultate magije. Jedan stari monah opomenuo me je da ne gledam devojku direktno u oči jer će đavo tim putem preći iz nje u mene. Uplaši se čovek, samim tim sam odoleo da je gledam u oči.

Nedugo zatim, ispričao je gadno iskustvo sa seljanima koji su otkopali mrtvaca jer su verovali da je vampir:

- Bilo je jezivo, a mogao bih da kažem i gadno, otkopavanje mrtvaca za kojeg su seljani verovali da je vampir. Ceo postupak sam gledao. U knjizi sam potpisao proricanje sudbine iz plećke, to je stari običaj, ljudi su iz životinja proricali sudbinu, a ovo je iz plećke, skinuto je meso sa zadnjeg buta, ta veština proricanja je došlo iz Azije. Veruje se da postoje ljudi koji to jako precizno rade uz ceo ritual koji sam opisao u knjizi. Tako su mogli da vide ko će se iz domaćinstva sledeće godine udati, razboleti, koliko će stoke imati... I naravno, desilo se da sam prisustvovao trenutku kada je domaćinu prorekao smrt u roku od šest meseci. To je bila, najblaže rečeno, vrlo neprijatna situacija. I to se dogodilo, nije poginuo samo on, to se desilo na poslu, ja ne znam koliko ima pogrešnih prognoza, ali se ova ispostavila kao tačna.

