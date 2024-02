ZA 6 GODINA NIJEDAN OD 400 PACIJENATA NIJE SE ŠLOGIRAO NI UMRO TOKOM OPERACIJE: Revolucionarna metoda čuvenog hirurga na Dedinju!

Osamnaest pacijenata s najtežim začepljenjem karotida (arterija koje vode krv u mozak) operisano je danas na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" u Beogradu jednostavnom, a kako navode, revolucionarnom metodom, tzv. ishemijskim poskondicioniranjem, koju je osmislio čuveni vaskularni hirurg prof. dr Nenad Ilijevski.

Iza ovog velikog poduhvata, kako navodi prof. Ilijevski, koji je i upravnik Klinike za vaskularnu hirurgiju "Dedinja", stoji šest godina operacija i skoro 400 pacijenata njegovog tima, kod kojeg je ista prošla savršeno.

- Promenili smo filozofiju karotidne hirurgije, hirurgije arterija koje vode krv u mozak. Suština nove metode bazirana je na produžavanju vremena klemovanja arterije nakon operacije. Umesto tradicionalnog pristupa, koji uključuje naglo i brzo puštanje krvi u mozak, novi omogućava postepeno uspostavljanje protoka krvi nakon što arterija bude očišćena ili premošćena. Ovo suptilno vraćanje protoka krvi omogućava mozgu da se postepeno prilagodi novim uslovima, čime se smanjuje rizik od moždanog udara ili drugih neuroloških komplikacija. I nekim čudom, radimo studiju, pa ćemo videti u čemu je stvar, ali za šest godina i skoro 400 pacijenata niko nije umro i niko se nije šlogirao tokom operacije - kazao je danas na konferenciji za novinare prof. Ilijevski, koji je sačekao da metoda zaživi i pokaže izvanredne rezultate da bi je izložio na stručnim kongresima, ali i da bude odštampana u najcitiranijem časopisu, pa je izašao u javnost.

Na ideju je došao kada su mu na internetu iskočili eksperimentalni rezultati istraživanja kineskih naučnika na miševima. Krenuo je s humanom primenom.

Milovan Bojić Svetski vrh Prof. dr Milovan Bojić, direktor "Dedinja", darujući prof. Ilijevskom Veliku povelju Instituta, koju retko ko dobija, kazao je da je ovo poseban dan. - I to ne samo za Institut nego i za srpsku vaskularnu hirurgiju, koja zvanično i potvrđuje da ovakvim postupanjem i rezultatima ulazi u sam vrh evropske i svetske vaskularne hirurgije - naveo je prof. Bojić.

- Ali za to sam imao iskustvo od 20.000 operacija. Za to je samo trebalo imati hrabrosti da se to primeni, jer nije bilo referenci, niko nikad to nije uradio. I kod nas za šest godina i skoro 400 pacijenata umiranje nula, šlog nula tokom operacije - istakao je prof. Ilijevski.

Kandidati Pacijenti s najvećim zapušenjima Kandidati za ovu proceduru, navodi prof. Ilijevski, jesu pacijenti s najtežim oblicima karotidne bolesti. - Postoje četiri arterije koje vode krv u mozak i kod kojih su te arterije ili potpuno zapušene ili, što mi kažemo, subokludirane. Dakle, 95 do 99 odsto zapušenja. Ti su pacijenti pod najvećim rizikom da im se za vreme operacije zlo desi. I gle čuda, ovo kod njih najbolje deluje - kazao je prof. Ilijevski i dodao da je osnovni vid dijagnostike ultrazvučna, tzv. dopler.

