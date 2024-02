"MERITI POZLILO I SRUŠILA SE, HITNA NAS SAMO UPUTILA NA DOM ZDRAVLJA" Udovac Dejan očajan: Ni veštačenje JOŠ NIJE ZAVRŠENO

Dejan Zejnula, predsednika udruženja "Pravo na život – Meri", izgubio je suprugu usled zakasnele i neukazane lekarske pomoći.

U intervjuu za Centralni dnevnik Kurir televizije govorio je o ovom tragičnom događaju, ali i apelovao na građane da se jave udruženju ako im se nešto slično dogodilo.

- To je bio policijski čas kada nismo mogli nigde ni da izlazimo. Čak i jedina solucija je bila da se u nekim stanjima pozove hitna medicinska pomoć. Ona se odjednom srušila. Sećam se i kada sam pozvao hitnu pomoć, rekao sam, "supruzi mi je pozlilo, odjednom se srušila. Imala je pre dve i po godine emboliju, jedva sam je malo povratio. Evo je sad u kupatilu, sedi na WC šolji i povraća". Nakon toga je doktorka krenula da me ispituje jedno pet minuta o mogućim još nekim simptomima i nakon čega je zaključila da nema potrebe da pošalje ekipu, ali je zato zaključila da treba da se urade dodatne diagnostičke procedure pa me je uputila na Dom zdravlja da pozovem kućnu negu da dođe da joj izmere pritisak. Što smatram jako neprofesionalno i protivzakonito. Jer služba kućne nege na koju često upućuju pozivaoce, nije nadležna za urgentna stanja i to zaposleni ne bi smeli uopšte ni da rade. Čak po zakonu i po definiciji zakona, kada neko pozove službu hitne pomoći, u definiciji zakonskoj hitne medicinske pomoći ne stoji da je hitna medicinska pomoć savet - rekao je Zejnula i dodao:

foto: Kurir televizija

- Znači imamo član 62 zakona o zdravstvenoj zaštiti koja kaže da je zdravstvena ustanova dužna da ukaže hitnu medicinsku pomoć. Znači ne ostavlja se mogućnost da se ta pomoć ne ukaže. A u zakonu o zdravstvenom osiguranju imamo definiciju koja kaže da je hitna medicinska pomoć trenutno neposredno pružanje pomoći da bi se izbeglo dovođenje lica u životnu opasnost. Tako da savet nije hitna medicinska pomoć i svaki onaj ko na poziv ne pošalje ekipu, ako u situacijama urgentnog stanja pacijent premine, trebao bi da snosi odgovornost. Te odgovornosti nema ne samo u slučaju Merite, nego i u slučaju porodice Rudakov, u slučaju porodice Dreo i u slučaju još desetina drugih porodica koje su nam se obratile.

Podsetimo, ekipa hitne pomoći nije poslata nakon prvog poziva Zejnule. Tek se odazvala nakon drugog poziva kada je izgubljeno dragoceno vreme. Lekar je tada, kako je Zejnula tvrdi, napisao da je predao kardiologu suprugu svesnu, komunikativnu, orijentisanu u 13:25, a kardiolog je napisao da je primio moju suprugu u 13:45 klinički mrtvu.

- Ja sam trenutno u sporu, nažalost to zaista teče izuzetno sporo. Jednostavno u krivičnom postupku i sudsko medicinsko veštačenje koje je naloženo pre godinu i po dana još uvek nije završeno, tako da jako sporo idu svi ti procesi. Ali smo sigurni da ćemo dokazati da je i Merita, ali isto tako i mnogi drugi građani kojima je uskraćeno pravo na hitnu medicinsku pomoć, da su to pravo imali i da su zdravstvene ustanove prekršile zakon onog trenutka kada na poziv nisu poslale hitnu medicinsku pomoć - naveo je.

06:33 MERITI POZLILO I SRUŠILA SE, HITNA SAMO UPUTILA NA DOM ZDRAVLJA Zejnula čija je supruga preminula: Izgubljeno je dragoceno vreme

Poziv za građane kojima je uskraćena hitna lekarska medicinska pomoć - Pozvao bih sve porodice koje su imale tragično iskustvo sa pozivanjem službe hitne pomoći da nam se jave, kako bismo prvenstveno napravili jednu bazu podataka koliko ljudi je izgubilo život usled nedolaska hitne pomoći, a potom i da bismo tim građanima pomogli u tim najtežim trenutcima, jer zaista mi koji smo prošli kroz taj pakao znamo koliko je teško nakon prvog tog šoka da krenete u tu neku pravnu borbu i dokazivanje da nije vaša odgovornost - rekao je.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:04 TATA JE PAO I RASEKAO GLAVU, HITNA NIJE HTELA DA DOĐE, LEŽAO MRTAV 14 SATII! Rudakov za Kurir iznela dokaze: POSTOJE FOTOGRAFIJE