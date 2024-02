"POSLE DRUGOG SASTANKA RAZMIŠLJAMO O BRAKU I DECI" Divna Milovanović otkrila: Žene vide ljubav i gde je nema, to nam je u prirodi

Za Svetog Trifuna se veruje da je čuvar bilja i da se upravo na današnji dan budi priroda, uz buđenje ljubavi kod ljudi.

Valentinovo se odavno, još od starih Rimljana, u svetu, ali i kod nas obeležava kao Dan Zaljubljenih.

Na ovaj dan, osim romantike, buja i potrošačko društvo. Kako god, danas se slavi ljubav. O ovoj temi razgovarala je gošća "Pulsa Srbije" Divna Milovanović, trener za lični razvoj.

Prvo je odgonetnula da li i dalje verujemo u onu pravu ljubav:

01:56 POSLE DRUGOG SASTANKA RAZMIŠLJAMO O BRAKU I DECI Trener za lični razvoj: Žene vide ljubav tamo gde je nema, to nam je u prirodi

- Mislim da ljubavlju ne zovemo ono što je ona zapravo, nego da strast i neke patologije povezujemo s ljubavlju. Dakle, prava ljubav je nešto do čega dolazi kroz odnos, nešto što se gradi, a danas se neko nekome svidi na prvi pogled i to percipira kao pravu ljubav. Tako da, volimo malo da idealizujemo, ali mislim da svako, u svojoj prirodi, veruje u ljubav. To je najprirodnija stvar, ljubav je definitivno neophodna za život.

Potom je rekla da žene često idu unapred sa razmišljanjem:

- Ljubav dolazi nakon zaljubljenosti, ali mi često želimo da je vidimo i tamo gde je nema. Odnosno, mnogo pre nego što je vreme za nju, a pogotovo žene. Jednostavno idemo unapred, čim nam se neko učini da se uklapa u našu sliku idealnog muškarca, odmah razmišljamo o braku i deci. Posle drugog, trećeg sastanka ide se u budućnost.

