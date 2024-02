UČENICI KOJI ODBIJU DA RADE OVO, IMAĆE MANJU OCENU IZ VLADANJA! Đukić Dejanović: Važno je da ĐACI znaju da se ocenjuje i ponašanje

Učenici osnovnih i srednjih škola koji budu odbijali da učestvuju u akcijama čišćenja škole, dvorišta, skupljanju lišća, sportskim takmičenjima na nivou škole koja imaju humanitarni karakter, kao i drugim manifestacijama koje imaju karakter društveno korisnog rada dobiće smanjenu ocenu iz vladanja! A ona sada ulazi i u prosek od drugog osnovne!

Ministarstvo prosvete objavilo je novi pravilnik, čija je svrha razvijanje empatije, solidarnosti, tolerancije, aktivizma, osnovnih moralni vrednosti, ali i prevencija nasilja. Pored toga, društveno koristan rad ostaje i dalje kao kaznena mera, odnosno pojačan vaspitni rad za nasilne učenike.

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović objasnila je za Kurir da je novina da društveno korisne i humanitarne aktivnosti u školama nisu više samo alat pojačanog vaspitnog rada, nego i sastavni deo preventivnog plana zaštite od nasilja, koji se planira godišnjim planom rada škole i ostvaruje se radi uključivanja svih učenika.

- Koliko često će se ovakve akcije održavati, koje će biti teme i povodi ovakvih aktivnosti, utvrđuje škola u odnosu na potrebe, mogućnosti, interesovanje učenika i roditelja. To mogu biti humanitarne akcije - predstave, koncerti, manifestacije, izložbe, prikupljanje priloga, igračaka, doniranje, humanitarni bazari, sportske manifestacije, humanitarne akcije za životinje, posete ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, ekološke akcije, uređenje prostora škole ili u lokalnoj zajednici sađenje drveća, cveća, postavljanje kućica za ptice - navela je ministarka.

Činjenice/ Preporučene aktivnosti društveno korisnog rada uređenje škola, prostorija, dvorišta

ekološke akcije, prikupljanje materijala za reciklažu

organizovanje humanitarnih akcija za vulnerabilne/osetljive grupe

organizovanje humanitarnih akcija za životinje

posete ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite i drugim ustanovama koje se bave humanitarnim radom

organizovanje ekoloških akcija, akcija zaštite životne sredine i životinja, akcija reciklaže u ustanovi i u saradnji s lokalnom zajednicom ili relevantnim institucijama

uređenje prostora škole ili parkova, sportskih terena i dvorišta škole u lokalnoj zajednici

organizovanje tematskih tribina, predavanja, okruglih stolova, radionica na različite teme

aktivno uključivanje učenika u učeničke organizacije i timove (učenički parlament, vršnjački tim, tim za medijaciju i sl.)

formiranje učeničkih klubova koji bi se bavili volonterskim aktivnostima u okviru škole

uključivanje učenika u različite projektne/istraživačke aktivnosti škole

kreiranje plana aktivnosti povodom obeležavanja značajnih dana/datuma tokom školske godine, uključivanje učenika u rad učeničke zadruge, ukoliko je ustanova ima

Dodala je da ocena iz vladanja utiče na prosek i konačan uspeh učenika, te da je važno da učenici znaju da se i njihovo ponašanje ocenjuje:

- U slučaju da učenik ili učenica imaju jedinicu iz vladanja na kraju godine, ne organizuje se popravni ispit, niti se pada razred, kao što je to slučaj sa predmetima. Jedinica iz vladanja je mera koja se primenjuje kada i pored opomena i pojačanog vaspitnog rada učenik ne izvršava školske obaveze, ne poštuje pravila ponašanja i ne pridržava se mera bezbednosti. Kada pored opomena učestalo krši pravila korektnog ponašanja prema učenicima i ne popravlja ponašanje, ne trudi se da konstruktivno reši konflikte, ponaša se netolerantno i nema poštovanja za druge... Cilj jedinice iz vladanja nije da se učenik izbaci iz škole i da "prepustimo ulici da ga vaspitava", već one ukazuju da se s vaspitnim aktivnostima mora nastaviti.

Činjenice Nova pravila za učenike i nastavnike brojčano ocenjivanje vladanja u osnovnim i srednjim školama počev od 2. razreda osnovne škole

ocenjivanje vladanja učenika se vrši dva puta u polugodištu

ocena iz vladanja utiče na opšti uspeh

prilikom zaključivanja ocene iz vladanja odeljensko veće će uzimati u obzir i angažovanje učenika u vannastavnim aktivnostima, u planiranju i realizaciji preventivnih aktivnosti, ponašanju prema drugim učenicima i zaposlenima i izvršavanju školskih obaveza, izostanke, izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere

rezultati pismene provere postignuća u trajanju do 15 minuta mogu se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja zaključne ocene učenika, a u njegovom najboljem interesu

uređen je način ocenjivanja učenika koji je duže opravdano odsutan sa nastave

uređene su specifičnosti ocenjivanja u muzičkim i baletskim školama

precizirane su već postojeće odredbe koje se odnose na poništavanje pisanih provera znanja kad više od 50 odsto učenika koji su radili proveru dobije negativnu ocenu

uređeno je postupanje škola u slučaju da roditelji više od polovine učenika iz istog odeljenja smatraju da određeni nastavnik nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada, vrednovanje, praćenje, proveravanje i ocenjivanje učenika ne sprovodi u skladu propisima, kao i kada stručni saradnik ne ostvaruje zadatke propisane zakonom

odeljenski starešina je obavezan da najmanje četiri puta tokom školske godine obaveštava roditelje o postignućima učenika

Nataša Stojanović, pedagog gimnazije "Sveti Sava", u kojoj se već sprovodi društveno koristan rad, navela je za Kurir da su učenici to lepo prihvatili, te da sada i sami iniciraju neke od akcija:

- Društveno koristan rad ima dvojaku ulogu - preventivnu, koja se najčešće organizuje na nivou cele škole, i interventnu, jer služi kao jedan od elemenata pojačanog vaspitnog rada sa učenikom koji je učinio neki prekršaj. On je vrlo značajan element i sigurno da će doprineti smanjenu vršnjačkog nasilja, razvoju empatije, pozitivnim oblicima ponašanja. Mi smo organizovali humanitarne turnire, svirke školskih bendova, humanitarni fudbalski turnir, tribine o tome šta je to fer-plej... Deca to vole.

