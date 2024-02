NESTAO ĐORĐE DESPOTOVIĆ (15) IZ UBA: Krenuo biciklom kod drugova u Kačarevo i izgubio mu se svaki trag! KOLIBA najveća misterija

Tinejdžer Đorđe Despotović (15) iz Uba nestao je juče u jutarnjim časovima, krenuvši za Kačarevo i od tada mu se gubi svaki trag. Njegova majka Jelena moli za pomoć sve ukoliko ga budu videli da odmah prijave policiji i nada se da će joj se sin vratiti.

"Pitao me je da ide kod drugara i drugarica u Kačarevo. Oni žive daleko od naše kuće. On je uvek želeo da ide biciklom, ja sam ga savetovala da ne ide biciklom, ali me nije poslušao i tog jutra je seo na biciklu i odvezao se njome u Kačarevo. Međutim, on je sa sobom poneo poluprazan telefon, nije poneo punjač, niti pare, niti bilo šta", kaže Jelena.

Kako kaže, poslednji put kada se čula sa njim, spomenuo joj je da se sa drugaricama nalazio u "kolibi" i od tada se on više nije javljao.

"Meni je ta reč 'koliba' nejasna. Ne znam šta je pod time mislio. Meni više nije ništa jasno. Od juče ujutru njega nema i ranije se dešavalo da nam se nekoliko sati ne javi, ali ne ovoliko dugo, ovako se nešto ranije nije dešavalo", priča Jelena.

Kako dodaje, Đorđe se nikada nije družio sa problematičnim društvom i sama ne zna gde bi on mogao trenutno da se nalazi, kao i da je o svemu ovome obavestila policiju.

Đorđe je na sebi imao crno-sivu jaknu i sive pantalone "džeparke".

Ukoliko imate neke informacije možete se javiti na sledeće brojeve telefona: 0621012123 i 0644898782.

