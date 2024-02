ŽENE IZNAJMLJUJU LUKSUZNE TORBE I ZA 5.800 DINARA PO DANU PLUS DEPOZIT! Psihoterapeut: To je problematično na više nivoa!

Neke žene i devojke u Srbiji spremne su i poslednji dinar da daju ne bi li dobile koji lajk više na društvenim mrežama i da bi se dokazale i pokazale, te sada izdvajaju pravo malo bogatstvo da bi iznajmile makar na jedan dan torbicu poznatog svetskog brenda, i to samo kako bi se videlo da one tobože imaju tašnu s natpisom skupog brenda!

Na koliko nivoa je to pogrešno trebalo bi da bude jedna ozbiljna psihološka i sociološka tema, smatraju stručnjaci.

foto: Shuuterstock, Printskrin

Naime, pored iznajmljivanja svečanih haljina, nakita, na red su došle i skupe torbe najpoznatijih svetskih brendova. Za rentiranje takve tašne žene u Srbiji plaćaju od 3.800 do 5.800 dinara po danu, uz potpisan ugovor i ostavljen depozit.

Ideja za biznis je odlična, nema šta, ali su, prema mišljenju psihoterapeuta, problematični razlozi zbog kojih su neke žene spremne da zbog natpisa proćeradaju i do skoro 6.000 dinara dnevno kad za taj novac mogu sebi trajno da priušte ganc novu torbu manje izvikanog brenda.

Društveni problem

Psihoterapeut Jelena Manojlović objašnjava za Kurir da mladima danas diktiraju život influenseri, kao i da devojke iznajmljuju torbe poznatih brendova kako bi zadivile druge.

Jelena Manojlović foto: Kurir TV

- To je učenje po modelu, ne vaspitavamo decu više mi, nego okruženje i internet. Ako moja drugarica ima iznajmljenu torbu, iznajmiću i ja. Problem nastaje kod dece koja nemaju novca, kako se oni uklapaju? Sistem vrednosti se potpuno izokrenuo, nas definiše natpis umesto, recimo, ocena u školi ili koliko smo dobri ljudi. Sve se gleda kroz novac i moć. One to rade da bi se dokazale drugima i to pokazuju na društvenim mrežama - da ispadne da navodno poseduju nešto skupo. Plaćaju samo natpis, a rade to da bi podigle svoje samopouzdanje. Koliko je sve to pogrešno jedna je ozbiljna psihološka i sociološka tema, koju treba razrađivati na nivou celog društva - navela je Manojlovićeva.

VREDNI KOMADI Obavezan ugovor o rentiranju Vukovićeva kaže da u ponudi imaju devet torbi, kao i da rade na proširenju ponude: - Maksimalni period rentiranja torbica je sedam dana, postoji opcija da to bude i duže. Torbe se iznajmljuju lično na našoj adresi. Potreban je važeći lični dokument, potpisuje se ugovor o iznajmljivanju i ostavlja se depozit, kao vid sigurnosti, koji se devojkama vraća odmah pri vraćanju torbe, ukoliko je sve s torbom u redu. Devojka preuzima torbu i njena je 24 č od momenta preuzimanja, nakon toga je takođe vraća lično. Pojedine torbice koje imaju u ponudi u radnjama koštaju 1.200 evra, a ima i skupljih modela, od 3.100 evra.

Inače, ovakav koncept biznisa već dugo postoji i funkcioniše u svetu, u velikim gradovima poput Njujorka, Londona, Dubaija, Singapura, a u Beogradu ga je pokrenula Isidora Vuković krajem prošle godine.

Seks i grad

- Posao sam pokrenula inspirisana scenom u filmu "Seks i grad" u kojoj asistentkinja glavne junakinje Keri Bredšo govori o tome kao Netfliksu za torbice (asistentkinja je plaćala najam za jednu torbu poznatog brenda). Naša misija je da omogućimo devojkama pristup određenim torbama po nižim cenama nego da ih kupe, za posebne događaje poput venčanja i proslava, ivente ili za bilo koju drugu priliku kad devojke žele da ponesu neku od brendiranih torbi - objašnjava Vukovićeva za Kurir.

7 dana maksimalno torba može biti kod neke devojke

Ističe i da se na taj način, promovisanjem ideje o deljenju i ponovnom korišćenju, brinemo o našoj planeti. Cene se kreću od 3.800 do 5.800 po danu.

- Devojke i žene su zaista zainteresovane i dopada im se sama ideja i činjenica da ne moraju svaki put da kupe neku torbu, nego mogu da je ponesu za priliku za koju im je potrebna i onda da je vrate, bez velikog finansijskog opterećenja. Do sada nismo imali nikakvih neprijatnosti, sve iznajmljene torbe su vraćene u odličnom stanju - napominje sagovornica.

Inače, među klijentkinjama koje rentiraju skupocene torbice ima i dama iz sveta poznatih, a to su pretežno devojke iz sveta mode, to jest modeli i influenseri.

Bonus video:

03:19 CENE ŠKOLSKE OPREME SVE VEĆE: Roditelji daju od 15.000 do 40.000 dinara za poslednje pripreme (KURIR TV)