BILA JE DOVOLJNA SAMO JEDNA SLIKA BOLESNE DEVOJČICE DA TANJI ZAIGRA SRCE: Ovo je priča zbog koje danas plače Srbija (FOTO/VIDEO)

Fenomenalna vest da će malena Nađa, dete leptir, dobiti neophodnu terapiju o trošku države danas je odjeknula Srbijom. Ipak, najsrećnija od svih je čačanska heriona Tatjana koja je nakon što su Nađu napustili roditelji i ostavili u bolnici, preuzela brigu o bolesnoj devojčici.

- Stvarno sam presrećna jer je Nađi pružena šansa da dobije kvalitetniji život, u smislu da ima manje rana, manje bolova. Ja sam u životu uvek optimista i stalno verujem da će nešto biti dobro i nešto lepo, prosto. Tako je i bilo, kaže Tatjana za RINU.

Ona dodaje da za Nađu nema više potrebe da se skuplja novac preko humanitarne fondacije, jer se zapravo skupljalo upravo za ovu terapiju koju će devojčica leptir dobiti o trošku države.

- Želim svima da se iskreno zahvalim, i u moje i u Nađino ime. Svima koji su poslali poruku, uplatili novac. Naravno i ogromna zahvalnost našoj državi, bez koje ovaj naš san ne bi bio ostvaren, kaže heroina iz Čačka.

Tatjana je brigu o Nađi preuzela onda kad je saznala da su je roditelji zbog bolesti ostavili u bolnici. Za nju nije bilo prepreka i učinila je sve, prošla neophodne obuke kako bi brinula o bolesnoj devojčici.

"Pročitala sam objavu na Fejsbuku, a naslov je bio, čini mi se, 'Dete leptir, neće ga niko'. Zaigralo mi je srce kada sam to čitala, pa sam videvši i komentare na objavu prepoznala jednu medicinsku sestru. Odmah sam je pozvala i rekla: 'Ja je hoću'. Nisam znala ni da li je dečak ili devojčica, nisam znala ni kakva je procedura postati hraniteljka... Ama baš ništa. Prošla sam, potom, obuku, i samo sam želela da što pre bebu donesem kući.

Tako je mala Nađa, posle više od godinu dana provedenih u bolnici, gde su joj medicinske sestre bile majke i bake, došla u Tanjin zagrljaj. Kod Tanje je naučila da priča, malo se teže kreće, ali je živahno dete.

03:51 Uvek plače dok se kupa jer je boli - nadamo se da će sada biti lakše: Heriona koja brine o devojčici leptiru otkriva kako izgleda jedan dan malene Nađe

Tatjana i njena porodica čine sve da Nađi pruže normalno detinjstvo, sve daju i za njen osmeh i dan bez bola.

- Naš dan počinje vrlo rano, s obzirom na to da Nadja ide u vrtić. Budimo se ranije, da bih Nađu pregledala, da vidim da li se pojavila neka nova rana preko noći, koja mora da se probuši, iscedi i očisti. Da se promene flasteri koji su se pomerili tokom noći i to poprilično traje. Onda kreće u vrtić i druženje sa drugarima, a kada se vrati nastupaju slobodne aktivnosti, e onda ponovo nastupaju kupanje, previjanje koje traje i po par sati, što je za nju sve to bolno, plače i ne voli. Tako da ona provede veći deo u plakanju, priča Tatjana.

Kupanje koje za devojčicu sada i te kako traumatično, sada će uz novu terapiju biti dosta bezbolnije, nada se Tatjana.

Terapija koju će Nađa dobiti jeste genska krema koja je prošle godine registrovana u Sjedinjenim Američkim Državama kao jedini lek za "decu leptire"