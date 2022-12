OVO JE HEROINA IZ ČAČKA, KOJA JE RASPLAKALA CELU SRBIJU: Niko je nije hteo ili nije mogao, a ona je usvojila DEVOJČICU LEPTIRA

Grad Čačak danas je obeležio svoj dan, a na svečanoj sednici Skupštine dodeljene su Decembarske nagrade istaknutim pojedinicima iz različitih oblasti. Među dobitnicima je i hraniteljka Tatjana Obradović, koja je dom i ljubav pružila devojčici koja boluje od teške kožne bolesti, a u čačanskoj bolnici provela je godinu dana.

Roditelji nisu mogli da se izbore sa teškim bremenom koje im je priroda postavila na pleća, nijedna institucija nije mogla da primi ovu devojčicu leptira, a onda se pojavila Tanja. Ova heriona, majka troje dece i baka troje unučića, postala je njena hraniteljka. Ovo prestižno priznanje dobila je zasluženo, na predlog Centra za socijalni rad.

foto: RINA

"Jako sam zahvalna na ovom priznanju, ovo je priznanje ne samo za mene već za sve hranitelje u našem okrugu koji su nesebično otvorili vrata svog srca i svog doma za decu bez roditeljskog staranja. Međutim, najzahvalnija sam maloj Nađi koja me je naučila da biti hrabar znači hodati sa osmehom i kad vam se plače, da biti posvećen znači ne odustati ni onda kada bi mnogi to učinili, da biti srećan znači zahvaljivati se svakom trenutku u kom osmeh nosi i novu nadu. Hvala vam što ste to prepoznali", skromno i kroz suze rekla je Tatjana dok se salom prolomio gromoglasan aplauz.

foto: RINA

Na svečanoj sednici Skupštine grada Čačka dodeljeno je i priznanje počasnog građanina čuvenom muzičaru Bori Đorđeviću, rođenom Čačanu koji nikada nije zaboravio mesto iz kog je potekao i reku Zapadnu Moravu.

"Tokom karijere dobio sam zaista mnogo priznanja, ali dva najvrednija su mi amblem čačanske Gimnazije i kamen iz Morave, sada se njima pridružilo i ovo priznanje koje sam dobio danas. U Čačku sam rođen i proveo najlepših 17 godina svog života, to nije grad već stanje duha. Gde god da idem u srcu nosim Čačak", izjavio je Đorđević.

foto: RINA

Velika ulaganja i infrastrukturni radovi obeležili su 2022. godinu u gradu na Moravi. Na svečanoj sednici koja je upriličena povodom Dana grada, sumirani su i svi rezultati koje je gradsko rukovodstvo ostvarilo tokom ove godine.

foto: RINA

"Ova godina je zbog rata i globalne krize bila veoma izazovna na svim poljima, ali mi smo zasukali rukave, radili smo i radimo svaki dan kako bi Čačak bio bolji i lepši. Gradimo bulevare, ali i kilometre puta na seoskom području, ulažemo u zdravstvo, školstvo i sport. Imamo sjajne ljude, spoj iskustva i mladosti što je osnov za razvoj svake lokalne samouprave. Hvala svima koji su ugradili ijedan kamen u ovu tvrđavu koju danas zovemo Čačak", naglasio je gradonačlenik Milun Todorović.

