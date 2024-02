KAKO IZGLEDA JEDAN DAN SA DETETOM-LEPTIROM Hraniteljka male Nađe za Kurir: Trpi bolove, previjanja traju satima! Sad će biti BOLJE

Četvorogodišnja devojčica Nađa iz Čačka, koja boluje od bulozne epidermolize, dobiće neophodnu terapiju za lečenje o trošku države. Reč je o genskoj kremi koja je prošle godine registrovana u SAD, kao jedini lek za "decu leptire". Ova vest najviše je obradovala hraniteljku Tatjanu Obradović, koja je nakon što su Nađu roditelji ostavili u bolnici, preuzela brigu o ovoj bolesnoj devojčici.

Kurir televizija našla se u domu Tatjane Obradović koju Čačani sa punim pravom zovu heroina. Ona je pored svoje troje dece i unučadi odlučila za korak da postane hraniteljica male Nađe bebe Leptira.

- Pročitala sam objavu na društvenim mrežama. Pisalo je o ostavljenoj devojčici u Čačanskoj bolnici na dečjoj hirurgiji. Eto, prosto bilo mi je žao i odlučila sam se da ne bude više u bolnici i da bude sa mnom - rekla je Obradović.

Koliko je bilo hrabrosti da krene putem hraniteljstva?

- Prvo nisam znala da moram biti hranitelj da bih mogla to dete da uzmem. Ali naravno, postoje procedure kako i šta. Ali sam prošla obuku za hranitelja jer je to bio najbrži način da Nađa stigne kod nas. Za to je trebalo par meseci. Posle toga čim sam dobila tu licencu, Nađa je stigla kod nas u kuću - navela je.

Kako izgleda samo jedan dan borbe sa njenom bolešću?

- Dani nisu ni malo laki. Ni meni, a najmanje njoj, njoj je opet najteže. Ona trpi bol. Ta previjanja traju satima. Samim tim treba ovako malo dete da izdrži po par sati previjanja i bolova. Prolaze dani, ona raste i evo sad imamo mogućnost da Nađa dobije terapiju i da joj se olakšaju dani. Da bude bez bolova, da se zatvore rane i jednostavno da ima bezbrižni, bolji, kvalitetniji život. Upitanju je higijenska krema koja treba da stigne od države i Nađa je jedno od dvoje dece koja je dobila terapiju u trošku države. Ovom prilikom se puno zahvaljujemo, evo i Nađa i ja. I nadamo se da će lepo prihvatiti tu terapiju i da će delovati i da će nam biti mnogo bolje - rekla je Obradović.

