"AKCIJA SABLJA NIJE POKRENUTA ZBOG ĐINĐIĆA, PLANIRANA JE PRE ATENTATA" Zoran Živković: Trebalo nam je DVE stvari za realizaciju

Tog kobnog 12. marta 2003. godine ubijen je Zoran Đinđić, tadašnji premijer Srbije. Pogođen je iz snajpera, a nedugo zatim je tragično izgubio život u 50. godini.

U državi je odmah proglašeno vanredno stanje i pokrenuta je policijska akcija "Sablja" a dosad neznane detalje izneo je gost "Pulsa Srbije" Zoran Živković, bivši premijer Srbije.

Prvo je pričao o inspiratoru za ubistvo Đinđića:

- Neki ljudi koji su bili oko Zorana u tom trenutku osećaju u dubini duše krivicu što se to njemu desilo, jer je posao obezbeđenja da zaštiti štićenu ličnost čak i svojim telom. Naravno, ne želim da se i to desilo. Ko je inspirator, to je ona stvar koja fali, ja mogu u 95% tvrdim ko je to mogao, hteo i bio u mogućnosti da to organizuje, ali je to teško dokazivo na sudu. Recimo, mi ne znamo ko je inspirator ubistva Džona Kenedija jer to niko neće da prizna, niti je to napisano i pečatirano. Zato je to nedokazivo, ali ja sam siguran da je to klan Milošević, koji je imao motiv, imao konktakt sa izvršiocima, dovoljno para i da ih ubedi da treba ubiti Zorana zato što on hoće Legiju i ostale da isporuči Hagu. To je glupost, oni nikada nisu potraživani od Haga, u Hag idu generali, ministri, donosioci odluka, a ne neko na nivou kapetana.

Potom je pričao je akciji Sablja, kao i to da je Đinđić trebao da je predvodi, mada tada se verovatno ne bi tako zvala:

- Akcija "Sablja" nije pokrenuta samo da bi se otkrilo ko je ubio Zorana Đinđića, nego je to bila već odavno spremana borba protiv kriminala. Mi smo spremali tu akciju i hapšenje zemunskog klana. Trebalo nam je dve stvari, da jedan zaštićeni svedok, koji je tada bio van zemlje, potpiše svoju izjavu kojom bi dao pravni osnov za njihovo hapšenje. To je urađeno 10. marta, tada sam se video sa Zoranom poslednji put, kada smo pričali da je potpisano i da čekamo. Trebalo je da ja postanem ministar odbrane i da u nekoliko dana vidimo da li u vojsci ta grupa ima neke svoje saradnike. Da se vojska ne meša u posao pravosuđa. Trebalo je to da bude akcija, iako bi nosila drugačiji naziv, hapšenja zemunskog klana i početak borbe protiv organizovanog kriminala. To je trebalo da krene 25. marta i da je vodi Zoran Đinđić.

Potom je izvadio izveštaj o privedenim licima, pa otkrio:

- Dakle, evo ga izveštaj, znači nije ono "verujte mi" kao što priča vlast, nego je izveštaj na 15 stranica. Nije uhapšeno, nego je privedeno 11.665 ljudi, a u pritvoru zadržano 2.272 čoveka, 3.560 krivičnih prijava za 5.671 krivično delo protiv 3.946 lica. Znači to je bilo takvo stanje da i dan danas neki ljudi govore da je najbolje vreme bilo tokom Sablje. Sve bilo mirno, nema ludaka, divljanja u saobraćaju. Međutim, kako u vanrednom stanju može da bude dobro? Loše je što se i danas kriminal u državi diže do zavidnog nivoa.

