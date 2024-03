OŽENIO SE "MOMAK ZA ŽENIDBU" IZ SUSEKA: Priča o ljubavi koja ne poznaje granice! Kumovao Dušan Bajatović, glavom i bradom! FOTO

U fruškogorskom selu Susek, u Opštini Beočin, u subotu je održano venčanje koje je privuklo pažnju celog sela i šire javnosti. Srđan Kovačić, poznatiji kao "Momak za ženidbu - pitati u dvorištu", koji je postao medijska zvezda svojom otvorenom ponudom pre nekoliko godina, stupio je u brak sa Ljiljanom Poljak rodom iz Zadra.

foto: Privatna Arhiva/Mile Mihajlović

Jedna neobična tabla postala je simbol sreće za Srđana Kovačića, koji je odlučio da na kreativan način privuče pažnju potencijalnih udavača. Ova jednostavna i duhovita gesta brzo je privukla pažnju medija, a Srđan je postao tema brojnih članaka i vesti. Njegova priča doprla je do mnogih, a on je ubrzo postao poznat kao "momak sa čuvenom tablom".

foto: Privatna Arhiva/Mile Mihajlović

Iz šale našao izabranicu

Tada budući mladoženja je na fasadi svoje kuće okačio natpis "Momak za ženidbu - pitati u dvorištu" u pokušaju da privuče zainteresovane devojke. Iako svoju otvorenu ponudu, prvi put, nije postavio sam, ideja se učinila kao dobra.

- Prijatelj je prodavao ribu i tu je stojala tabla - "Prodajem svežu ribu". Kada se sva riba prodala, napravili su mi šalu i postavili tablu - "Momak za ženidbu - pitati u dvorištu" - priseća se Srđan.

foto: Kurir/D.Š.

Tako je to krenulo sa tablom, a ubrzo je postao medijska zvezda. Njegova priča se pojavila u mnogim medijima, novinama i televizijama. Nije prošlo mnogo, na njegove mreže su počele da pristižu poruke i zahtevi za prijateljstvom.

- Došlo je ubrzo preko 1.000 zahteva na moj profil na društvenim mrežama - priča sada već zauzet, oženjen Srđan i dodaje da mu je od svih žena za oko odmah zapala jedna, ali ona nije bila blizu, nije bila ni iz Srbije. Počeli su da se dopisuju ali je on ubrzo želeo i da je lično upozna.

POČASNI SVAT Dušan Bajatović kumovao foto: Kurir/D.Š. Ovom venčanju je kumovao Dušan Bajatović, generalni direktor "Srbijagasa", u kome Srđan radi već godinama. - Život u selu za mene je neprocenjiv. Sve što mi je potrebno mogu pronaći ovde, u mom rodnom mestu. Imamo divne prirodne resurse, zemlju obrađujem sa ljubavlju, bavim se održavanjem zelenih površina što me ispunjava. U selu se osecam kao deo zajednice, gde je svako važan i gde se brinemo jedni za druge. Siguran sam i daću sve da mojoj Ljiljani u selu ništa ne fali, jer ovde imamo sve što je potrebno za srećan i ispunjen život - iskren je Srđan.

- Spreman sam bio da učinim sve kako bih pronašao ljubav svog života, pa čak i da pređem velike udaljenosti. Kada sam saznao da je moja buduća supruga, Ljiljana, u Švajcarskoj, odlučio sam da krenem putem koji će me dovesti do nje. Iako su avionske linije bile ukinute zbog tadašnje situacije sa koronavirusom, nisam odustao. Pronašao sam alternativni put i krenuo autobusom. Kada sam je prvi put ugledao, znao sam da je to osoba sa kojom želim provesti ostatak svog života. Ljubav nema granica, a putovanje do nje vredno je svakog pređenog kilometra - rekao je Srđan za Kurir.

1 / 9 Foto: Privatna Arhiva/Mile Mihajlović

Venčanje u crkvi

Srđan zahvaljujući natpisu "Momak za ženidbu - pitati u dvorištu" na fasadi svoje kuće, nije samo pronašao životnu partnerku, već je ova neobična ponuda donela sreću i radost u njegov život. Kroz svoju priču, Srđan je postao simbol nade i vere u ljubav, pokazujući da se i na najneočekivanijim mestima može pronaći ljubav.

TABLU U NAJAM U Suseku mnogo neženja Selo Susek sa oko 800 stanovnika, koje graniči Srem i Južnu Bačku, poznato je po gostoljubivosti i zajedničkom duhu, a nije tajna da u tom selu živi veliki broj neženja. Uz podršku prijatelja, porodice i lokalne zajednice, Srđan i Ljiljana su započeli novo poglavlje svog života, ističući važnost zajedništva i podrške u ostvarivanju sreće. Sada Srđan i Ljiljana žive srećno u novoj kući na ulazu u selo Susek. Iako je tabla postala deo prošlosti, ona će zauvek ostati deo priče o njihovom početku. - Šalimo se da ćemo tablu iznajmljivati neženjama. Možda im i donese sreću kao što je donela Srđanu - smeje se Ljiljana.

Međutim, ljubavna priča Srđana i Ljiljane Poljak iz Zadra ne bi bila potpuna bez srećnog kraja. Srđan je prebrodio prepreke i zaputio se na put kako bi upoznao Ljiljanu. Tako je započela njihova romantična priča koja je kulminirala venčanjem u crkvi u selu Susek, posle skoro dve godine zabavljanja. Srđan i Ljiljana venčali su se u subotu u crkvi u selu Susek. Sala je bila puna prijatelja i rodbine a celo selo se radovalo Srđanovoj i Ljiljaninoj sreći.

Kurir.rs/ Dijana Šćekić

