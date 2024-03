KUPILI SMO VINJAK I VOTKU NA TRAFICI, MAMA I TATA SU ME VODILI NA ISPIRANJE! Ispovest maloletnice posle provoda: BILO JE STRAŠNO!

Već sa trinaest godina svaki drugi maloletnik proba alkohol a gotovo polovina njih redovno pije bar jednom mesečno, podaci su Batuta.

Prodaja žestokih pića maloletnicima je zabranjena zakonom, ali oni ipak nalaze put do alkohola. Onima koji bi tog slova zakona trebalo da se pridržavaju, drugi propis zabranjuje da goste legitimišu. Ima li izlaska iz začaranog kruga?

Tinejdžerka je planirala provod sa društvom uz bocu žestokog pića, ali nije slutila da se zabava može završiti kobno. Sagovornica RTS, jutro je dočekala u bolnici.

- Otišli smo do prve trafike koja nam je bila tu blizu, i kupili smo vinjak i votku. Kad sam došla kući mama i tata su me videli i odveli me na ispiranje. Bilo mi je strašno, jer sam tamo bila najmlađa - kaže petnaestogodišnja sagovornica RTS-a.

To joj je bila i lekcija, kaže da nikada ne bi ponovila takvu grešku.

Kažnjavanje na tržišnoj inspekciji

Prodavce koji zažmure pred godinama kupaca kažnjava Tržišna inspekcija. Da bi kaznu napisali - uslov je da prodavce uhvate na delu, što se, kažu, retko dešava.

- Ne možemo, nažalost, da postupamo kao prikriveni kupci u toj situaciji niti da zloupotrebljavamo maloletnika u inspekcijskom nadzoru, ali možemo da pratimo situaciju i ukoliko utvrdimo da je prodao kupcu za koga nije proverio da li je punoletan - preduzećemo mere, a to je izricanje novčane kazne na licu mesta - objašnjava Mirjana Damjanović, načelnica Tržišne inspekcije.

Da bi mogli da reaguju, i turistički inspektori moraju da uhvate na delu one koji toče piće deci u klubovima.

- Ukoliko je utvrđeno da je ugostitelj služio alkohol maloletnom licu, inspektor je dužan da izrekne meru koja je predviđena Zakonom u iznosu od 50.000 za pravno lice, odgovorno 8.000, 30.000 za preduzetnika. Mi u prethodnom periodu nismo zatekli ugostitelja koji je prilikom redovne kontrole usluživao alkoholno piće - kaže Dunja Đenić iz Ministarstva turizma.

Obezbeđenje klubova vrši "eye check"

Trenutak prodaje alkohola nije lako uhvatiti. Jednako je teško obezbeđenju ili konobarima da procene koliko godina ima onaj ko bi da uđe u klub, a ne bi smeo.

Predsednik udruženja menadžera noćnih klubova Miša Relić kaže da današnje devojke izgledaju sa 18 kao da imaju 25 godina.

- Čovek koji radi u obezbeđenju na taj čuveni "eye check" može da proceni da li ima neko 18 godina ili ne. Nikome nije cilj da primi dete od 15, 16 godina. Ko će da da ovlašćenje konobaru da nekome ne služi alkohol ako je on ušao unutra, ako nemamo pravo da ga legitimišemo - rekao je Relić.

Odgovornost je, ističe, na roditeljima.

- Ja mislim da roditelji treba da znaju gde su im deca - dodao je Relić.

Mogu li strože kazne da budu rešenje

I dok se odgovornost prebacuje iz jednog dvorišta u drugo - pravnici rešenje vide u doslednoj primeni Zakona. Uz to, smatraju, da je potrebna i korekcija.

- Pooštravanje zakona, ne samo pojačavanje kazne, nego stvaranje uslova da se više takvih prekršaja dokaže, uoči pa i spreči, ono što mislim da je najvažnije uvesti stroga pravila da ako se to desi u bilo kom lokalu - ide zabrana rada za jedan duži vremenski period, ako se ponovi, još duži i ja mislim da se ovo više nikome ne bi isplatilo - navodi pravnik Milan Škulić.

Gotovo da ne postoji neko ko u mladosti nije probao alkohol. Problem je kada konzumiranje alkohola postane redovno. Tada i kazne budu samo lečenje posledica. Uzroke treba tražiti u porodici, smatraju psiholozi.

