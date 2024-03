ZBOG KLIMATSKIH PROMENA BILJKE U CVATU PRE VREMENA: Stručnjaci upozorili na jednu bitnu stvar! Ako dođe do mraza ovo su posledice

Voće u srpskim voćnjacima je počelo da cveta krajem februara, a poljoprivrednike brine šta će biti ako padne sneg i ako se temperatura spusti ispod nule. Stručnjaci prognoziraju da ukoliko se nastave visoke temperature ove godine ćemo imati najranije branje voća.

Agroanalitičar Milan Prostran rekao je za Kurir da je najosetljivija faza precvetavanje voća jer kada ono završi tu fazu dolazi do plodova.

- Mraz neće moći da umanji rod, već može da ošteti plodove. Došlo je do ubrzanog cvetanja ranih vrsta voća i nikada do sada se nije desilo da cveta kajsija, breskva i da će ranije početi i trešnje i višnje zbog promena klime. Ne vidi se opasnost osim ako ne dođe mraz. Bitno je da voće precveta i da se voće odmetne, da pčele obave svoj posao, a onda je manji rizik. Sa temperaturom do nule voću neće biti ništa, ali su na minusu cvetovi osetljivi.

Prostran naglašava i da postoje preventivne mere kako bi se voće zaštitilo.

foto: Printscreen RTS

- U njih spada prskanje protiv izmrzavanja kao savremena metoda dok od starijih tu je paljenje bala slame da bi se ulažile temperature, krečenje stabala kako bi se privukla svetlost. Naši voćari imaju iskustva i nadamo se samo da neće biti niskih temperatura. April je manje rizičan mesec, ali opet postoji strah. Prve na udaru su kajsije, rane breskev, trešnje, višnje, dok jabuka i kruška nisu u toj fazi. Sve u svemu ove godine ćemo imati najranije branje voća ukoliko se ovakve vremenske prilike nastave.

foto: Kurir televizija

Poljoprivrednik Zaharija Gligorijević iz Vlasotinca za Kurir kaže da šljiva još uvek nije procvetala, ali da su pupoljci krenuli.

Rodoljub Živadinović Ako bude mraza neće biti bagrema Rodoljub Živadinović, predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, podseća da prošle godine 60 odsto bagrema kod nas nije imalo roda. foto: Kurir/D.Č. - Zbog klimatskih promena bagrem sada cveta ranije i onda se desi mraz i on izmrzne. Ako ne bude mraza biće i bagrema jer njemu je potrebno sunce. Prošle godine su prihodi bagremovog meda bili dosta smanjeni, a od vremenskih prilika zavisi kakvi će biti ove. foto: Savez pčelarskih organizacija Srbije Inače tegla bagremovog meda od 700 grama košta čak 1.600 dinara.

- Ukoliko još nedelju dana bude temperatura do skoro 20 stepeni šljiva može i da procveta. To bi bio problem jer ukoliko bi se desilo da nas zadese mrazovi u martu pa čak i aprilu roda neće ni biti. Takođe i ako se desi da bude dosta kiše tokom ova dva meseca oprašivanje ne može da se vrši te će situcija biti kao prošle godine kad smo skoro ostali bez roda. Dobro bi bilo da u narednim danima temperatura bar malo padne kako bi se cvetanje usporilo jer mu nije vreme. Voće koje je već procvetalo poput kajsije, rane breskve dovoljno je da udari prvi mraz i nekoliko dana temperatura tri do četiri stepena ispod nule i da ne ostane ništa.