"KADA SAM VIDELA PRAMEN KOSE NA ČETKI..." Katarina otkrila detalje agonije usred hemioterapije: Pogled ljudi me je nervirao...

Jelena - Katarina Mitrović bila je gost emisije "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić, i govorila o svim svojim borbama, promenama i pobedama. Otkrila je na koji način je zadržala vedar duh i izborila se sa opakom bolešću koja joj je promenila život iz korena ali nije uskratila volju za životom i skinula osmeh sa lica.

foto: Petar Aleksić

Za Kurir je otkrila kako je izgledala njena borba i priznala šta joj je najteže palo na putu do pobede karcinoma.

- Operisana sam 21. januara 2020. te godine. Tri i po sata je trajala operacija kada su otkrili da na jednom jajniku postoji i sekundarni kancer, ali su sve očistili i uzeli sve potrebne uzorke. Profesor je odlučio da se izvadi sve kako bi bio siguran da se bolest neće vratiti. Konzilijum lekara je rekao da preporučuju šest hemoterapija i zračenje kao preventivu, što sam ja u iskreno htela da odbijem - govorila je Katarina i priznala:

foto: Petar Aleksić

- Moj prijatelj iz Slovenije me je ubedio u suprotno i pristala sam. Tada mi je rekao: "Razmišljaj o tome kao da uskačeš u bazen hladne vode, biće neprijatno, ali moraš da nastaviš da plivaš". Bila sam vrlo pozitivna na samom početku. Neko će reći da je banalno, ali za jednu ženu svakako ne. Imala sam dugu kosu u to vreme... Taj momenat kada sam se jednog jutra češljala i videla pramen kose na četki bio je strašan. Postoji jedan trenutak kada na ulici srećete ljude, a često ih viđamo... Kada vam opadne kosa od hemioterapije, a opadnu i trepavice, obrve... To se vidi. Ja sam nosila gotivnu maramu, crveni ruž i neke lepe minđuše, ali to se vidi. Taj pogled ljudi iz okruženja gde se krećete stalno me je nervirao. To što se vidi da mi je teško i da svi znaju kroz šta prolazim... Ono što mi je pomoglo mnogo je što sam šetala. U tom trenutku je bila korona, pa nije bilo mnogo ljudi na ulici, išla sam stalno sa svojom prijateljicom po Dorćolu. Hemioterapija mi nije fizički teško padala toliko koliko je psihički bilo naporno...

Kompletan intervju pogledajte na jutjub kanalu Kurira.

NIJE SVE TAKO CRNO Svake srede u 20 časova samo na Youtube kanalu i sajtu Kurira pratite novo izdanje emisije koja će vam vratiti veru u sebe, ali i svetlije sutra. Teme i sadržaj će vas možda ponekad rastužiti ili rasplakati, ali i promeniti pogled na svet i ubediti da NIJE SVE TAKO CRNO. foto: Kurir Pred vama će biti tople ljudske priče, svakodnevni problemi, iskustva poznatih ali i manje poznatih lica koja će progovoriti o svojim ne tako lakim životnim trenucima i pomoći da prevaziđete svaki loš period u životu i shvatite da uvek postoji svetlo na kraju tunela.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

07:05 STARS EP255