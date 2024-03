NOVA STRAVIČNA BORBA TANJE IZ VELIKOG BRATA: Objavila tužnu vest: "Zbog tumorske promene na dojci... STRAH ME JE, ALI POBEDIĆU"

Tatjana Jovančević, poznatija kao Tanja iz Vekikoig brata, nedavno je bila gost emisije "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, kada je ispričala svoju životnu priču koja je rasplakala i duboko dirnula domaću javnost.

Tatjana je govorila o kidnapovanju koje joj je zauvek promenilo život ali i opakoj bolesti koju je više puta pobedila. Nakon emitovanja emisije i milionskih pregleda na društvenim mrežama, postala je ćena heroj, sinonim za hrabrost i snagu.

Komentari podrške, ljubavi i empatije su se samo nizali, a mnogima je postala podstrek i primer za bolje sutra.

Jovančevićeva je sada iznenadila sve novom objavom kada je otkrila da se ponovo javio zdravstveni problem.

- Zbog tumorske promene na drugoj dojci radim opet mnogo nalaza. Čekam da vidim kakva je promena i znate, strah me je. Dok čekam sa velikim rizikom gledam kako se neki šale na taj račun i gledaju sve sa nekim predrasudama. Neki ponižavaju muku i bol onih kojima je to duboki rez koji krvari... Nije fer. Ali eto, neka sude prodane duše. Ovo nije patetika, ovo je istina - pisala je na svom storiju.

Tatjana se oglasila za Kurir i otkrila da je još jednom u ozbiljnoj situaciji i na koraku do nove jezive borbe.

- To je neka senka koju su videli u dubini dojke i sada treba da se podvrgnem novim analizama da saznamo tačno o čemu se radi, Strah me je ali pobediću to uz Božiju pomoć. Nadam se najboljim rezltatima - izjavila je za Kurir i dodala:

- Poželjno bi bilo da sve uradi brže i privatno ali za to nemam trenutno finansijskih sredstava. Ovo nije bolest koju treba staviti na čekanje i iskreno me je strah. Ima puno ljudi i dece koji se leče i svesna sam da nisam jedina, ali trenutno ne mogu sama da odvojim od svojih primanja za privatne analize. Verujem da će i ovoga puta Bog biti uz mene i podići me uz pomoć dobrih ljudi i dati mi snagu. Biću ja opet raspevana i dobro. Verujem u Boga i u sebe - izjavila je Tanja.

