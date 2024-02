"PIČI S KARIJEROM, PUSTI TO ŠTO SE RASPADAŠ OD ALKOHOLA" Dunja o sramnom IGNORISANJU problema svojih saradnika, ovako se izborila

Ekskluzivno, prvi put nakon deset godina medijske ilegale Dunja Ilić u emisiji "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, govori o svim detaljima u svom životu.

foto: Zorana Jevtić

Od kada se pojavila sa 15 godina na muzičkoj sceni intrigirala je javnost svojim stvaralaštvom, pojavom ali i privatnim životom. Zbog poroka, raznih životnih borbi i situacija povukla se sa muzičke scene, a fanovi nikada nisu uspeli da se pomire sa tim.

foto: Zorana Jevtić

Tokom decenije pauze preživela je mnogo toga, od borbe sa alkoholom, smrti najvoljenijih, burnog ljubavnog života. Promenila je veru, ime, ali i mnoge gradove i države, a onda je odlučila da se vrati. Sve o turbulentnom životu Dunja otkriva za Kurir i staje na put svim nagađanjima.

Počela je da konzumira alkohol sa 13 godina, a na samom početku karijere i vrtoglavog uspeha već je bila u kandžama poroka iako niko od saradnika tome nije pridavao značaj.

- Ja sam kao dete imala poremećeno ponašanje. Bila sam jako problematična i buntovna. Sa 15 godina je to prešlo u granični, a kasnije je to prešlo u taj afektivni bipolarni poremećaj. Ljudi koji boluju od toga znaju da je to usko uglavnom povezano sa zloupotrebom zabranjenih supstanci. I svako tu nađe nešto svoje. Neko nađe drogu, neko nađe alkohol, neko nađe kocku. Moje je bilo alkohol. Ja sam onako to pila, pila, pila... Sve je bilo briga, sve dok snimam pesme. Sve dok ja radim, sve je bilo okej i nikome nije palo napamet da povede malo računa i vidi baš nije normalno. "Devojčica od 18 godina se uništava od alkohola. Daj da stanemo, pusti pesme. Daj da stanemo dva meseca da je malo sredimo pa ćemo lako za pesme." Nekako su svi gledali "Ne, ne, ne. Piči, piči s karijerom, a to što si ti raspadaš od alkohola nema veze, pusti to" - govorila je Ajla i otkrila kako izgleda borba sa opasnim porokom:

foto: Zorana Jevtić

- Oko 25 godine sam preuzela stvari u svoje ruke i otišla da potražim pomoć. Mislim da alkoholizam nije izlečiv, misle to i neki moji lekari, već je to neka borba koja večito traje. To je nešto sa čime se živi i što se drži pod kontrolom. Uvek postoji rizik od recidiva, ali nekom kontrolom se može vrlo kvalitetno živeti. Redovno da odlazim kod psihoterapeuta, kod psihijatara, da se bavim tim problemom, da vrlo ozbiljno shvatim kada mi se desi recidiv, kada popijem ponovo, da to shvatim ozbiljno i da se to ne ponavlja. Tako da negde od 25. godine traje ta borba, već 7 godina.

Kompletan intervju pogledajte na jutjub kanalu Kurira.

