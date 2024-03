ANJA JE PRIMETILA NEOBIČNE SIMPTOME, ISPOSTAVILO SE DA IMA MALIGNI TUMOR: Povraćala sam, smršala čak 15 kila, a onda se DESILO OVO

Anja Vujnović se sa 17 godina godina suočila sa onom najstrašnijom dijagnozom - maligni tumor na malom mozgu. Sada, skoro pet godina kasnije, nakon operacije, zračnih i hemio terapija, Anja se vratila normalnom životu. Ima 22 godine i radi u apoteci.

Anja Vujnović prve simptome osetila je pri čitanju, kada su joj se slova pred očima pomerala, a dok je hodala gubila je ravnotežu. Sve je pripisivala umoru. Krajem 2019. godine suočava se sa dijagnozom i ubrzo se našla na operacijskom stolu. Odstranjen joj je tumor sa malog mozga veličine oraha. Usledile su 33 terapije zračenja, a onda i hemioterapije.

- Jako, baš loše sam podnosila. Non-stop sam povraćala. To mi je bilo najgore od svega. Smršala sam 15 kila. Nisam mogla da jedem, nisam imala apetit. Onako, pored svega što mi se dešava, eto, to mi je bilo nekako najteže. Tokom zračnih terapija bila sam u Nurdorovoj kući. To je udruženje koje se bavi decom oboleloj od raka i pruža podršku. Tako da bila sam na smeštaju u njihovoj roditeljskoj kući sa mamom. Posle toga na hemio sam dolazila od kuće. I eto, tako bila sam u bolnici po nekih 2-3 dana - kaže Anja Vujnović.

Anja je u tom periodu završavala treći razred farmaceutskog smera. Kako kaže nastavnici su bili tolerantni prema njoj, a tada su i drugi đaci zbog epidemije korona virusa pohađali nastavu onlajn, te je uspela da završi i školu na vreme.

- Jednostavno, kada mi se to desilo, nisam imala uopšte pojam o svemu tome. I da kažem da je to bila nekako sreća, što ja nisam htela uopšte nakon dijagnoze kad sam je saznala, da nisam htela da čitam na internetu, da istražujem ništa, da jednostavno ne bih preterano odreagovala na sve to i mislim da je bilo toga da bi mi bilo još teže. Jednostavno nisam znala šta me sve čeka, tako da sam išla korak po korak i do kraja, hvala Bogu, sve je bilo dobro - dodala je Anja.

Velika podrška došla je o dstrane "Nurdora", organizacije "Uvek sa decom", ali najemotivnije trenutke doživela je kad su njeni sugrađani i cela Srbija za samo mesec dana prikupili čak 60.000 evra za njeno lečenje.

- Bila sam na tim nekim imunoterapijama u Solunu, posle lečenja kada sam završila hemioterapije, trebalo je da skupim 60.000 evra za lečenje. Tako da je to čisto posle svega što je hvala Bogu bilo dobro. Nisam morala, želela sam da malo poradim na svom imunitetu i da budem jača, da budem bolja i da to sve nekako dođe na svoje kao što je bilo i pre. To je koštalo 60.000 evra, to su skupili tu sugrađani i ostali ljudi. Skupljeno je za nešto manje od mesec dana. I društvene mreže i prijatelji su mi bili podrška kao i ljudi koji su pročitali priču i koji su mi pomogli u tom trenutku. Ja sam vrlo zahvalna - ističe ona.

Anjina poruka svima koji se bore sa najtežim bolestima, kao i njihovim porodicama, jeste da budu hrabri, neprijatelj je jak ali da oni moraju biti jači. Da je borba duga, nekad joj se ne vidi kraj, ali da snagu crpe iz svojih bližnjih.

- Kako mi je dalo vetar u leđa, znači nisam sama, bili smo zajedno ležala i upoznala sam puno majki druge dece koje su bolesna nažalost i koji su hvala Bogu i dobo, ali i kojih nema danas sa nama. Mi smo jedna porodica, mi hrabrimo jedni druge, mi se molimo, mi plačemo, mi se smejemo, mi smo svaki dan zajedno i dan danas smo tako. Mislim da vera i na tom odeljenju gde se leči tvoje dete, ipak je to godinu i po dana, mi smo stalno u kontaktu i stalno smo zajedno. Mislim da mi je to pomoglo i vera u Boga- kaže Anina majka Živana Vujnović.

Anjina operacija obavljena je u našoj zemlji i vršili su je naši stručnjaci, ističe naša sagovornica sa ponosom. Lekarka koja je Anju operisala je danas ministarka zdravlja, Danica Grujičić.

Kurir.rs/Aleksandra Dražić

