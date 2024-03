STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM! Na udaru prvo ovi delovi Srbije: RHMZ objavio prognozu i za naredna 3 dana, evo šta nas čeka

danas do 18 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, a kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom očekuju se uglavnom na zapadu i jugozapadu zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod i dodao da će uveče i tokom noći jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima prvo zahvatiti severne i zapadne krajeve.

Vetar će biti slab i umeren jugoistiočni, krajem dana u Vojvodini u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od jedan stepen do osam, a najviša od 15 do 19 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uveče i tokom noći jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni, krajem dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura biće od pet do osam, a najviša dnevna oko 18 stepeni.

Biometeorološka prognoza Hronični bolesnici mogu osećati zdravstvene tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Posebna opreznost se savetuje osobama sa srčanim i respiratornim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja i bolova u zglobovima i kostima.

Vreme narednih dana

Nedelja: Postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru u severnim, pre podne u zapadnim, a posle podne i u ostalim predelima naše zemlje. Na visokim planinama padaće slab sneg. Vetar slab do umeren severozapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna od 14 do 17 stepeni.

Ponedeljak: Promenljivo oblačno, u drugom delu dana ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren severozapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 1 do 7, a najviša od 14 do 17 stepeni.

Utorak: Promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim predelima pre podne ponegde sa kišom, a posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab do umeren severozapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 3 do 8, a najviša od 12 do 17 stepeni.