POSTOJALA ZLA NAMERA U SLUČAJU ANE MIHALJICE Grgurević o snimku prljavog stana: Radi se o stanu njenog oca 2 dana posle požara

Jovana Grgurević, urednica i voditeljka emisije "Ni pet ni šest" na Kurir televiziji imala je dobar udeo u tome da Ana Mihaljica svoju decu konačno odvode kući.

Voditeljka je gostovala u emisiji Puls Srbije gde je govorila o ovom slučaju, ali i mnogim problemima sa kojim se majke danas suočavaju.

- Ja ne vidim na šta bi bila ponosna. To je nešto što se od medija očekuje. Zašto je emisija zapažena? Zato što su ljudi besni i gladni neke priče koja je potpuno realna u odnosu na ono što im se nameće. Nisam sigurna da tu postoje neke moje zasluge - rekla je skromno Grugurević i potom dodala:

- Ovo je vrsta slučaja gde treba da se podigne javnost i da učestvuju mediji. Stvarno da se podigne, pošto prezirem te izreze, podižemo svest. Ali da dođu majke i da arlauču da ovo nije normalno i da ovo nije prirodno, za to ima prostora i to je nešto što će "Ni pet ni šest" uvek zastupati. To odvanje od deca počinje od onog momenta kada si ti prisiljen da se vratiš na posao. Uopšte neću da ulazim u to ko je za to krivi i ko je odgovoran. Gledamo to prerano odvajanje dece i gledamo na nešto što je neminovno, negde smo već u podsvesti to usvojili da je to prirodno. Daj dete u sistem, daj jaslicama, daj vrtiću, udaljavamo se od onoga što je prirodno. Ako je prirodno da odvojiš deta od majke u momentu kad ne ume da obriše guzu ili veže pertlu, ako je prirodno da ako padne i traži da mama poljubi, da brže prođe, a mama nije tu, već je tu neka teta koja ga čuva, ili teta koja čuva njih 20 i 30. Onda u redu, to je deo socijalizacije, da se dete na vreme navikne, da kad se udariš i prvo što vikneš je "mama", a mame nema, onda hajmo tako. Ali onda smo odgajili jednu, ne jednu, više generacija za koje imamo proverenu procenu, iako nema nikakve statistike, da su počinioci najvećih zločina emotivno nezreli. Zašto su emotivno nezreli? Zato što su odvojeni od majke.

Potom se ponovo osvrnula na slučaj Ane Mihaljice.

- Za onoga ko zna da čita i između redova, suština će biti jasna. Dakle, radi se o stanu njenog oca dva dana posle požara. Dakle kada je već prošla vatrogasna ekipa, ugasila, srušila sve što može da se sruši. Druga stvar koja je bitna, niko nije video da u tom stanu nisu boravila deca, jer znamo da svaki stan u kom je dete boravi dan, dva ili tri, mora da ima za sobom sokić, flašicu, majicu, biciklić, kocku, loptu, bilo koji trag deteta. Tamo tragova dece nema. A drugo veliko pitanje je čiji je to snimak. Tu onda ulazite dublje za one koje čitaju između redova, ko je taj snimak napravio, ko ga je pustio u javnosti, ko ga je obeležio kao mesto gde je Ana odgajila decu. Ja sam imala tu privilegiju da vidim privatne fotografije, razne one po Aninoj kući i stan u kom živi, tačnije njene dece. To je stan velike većine naših građana. Dakle, postoji zla namera i postoji razlog zašto je Ana postala paranoična - rekla je Grgurević i dodala:

- Kada kreneš onako novinarski, da listaš, da vidiš o čemu se radi, u jednom momentu staneš i kažeš u redu, tvrde ovo, ovo i ovo i posle nekih 10, 20 do 50 tvrdnji ti idalje ne vidiš ni jedan dokaz. Ima gomila tvrdnji, a dokaza nema, ali ni jedan. Da je dete imalo modricu, da je neuhranjeno, da je vašljivo, da je šugavo, da je nevaspitano, agresivno. Ni jedan dokaz, nemaš svedočenja, sve ide u Aninu koriste. Dakle, lokalni nivo je opasan na svoj način i bojim se da je Ana to iskusila. Da nisu bili medijski eksponirani, mislim da bi ishod bio, iskrena procena, isti, samo što bi verovatno duže trajao.

Prema najnovijim informacija i nakon višemesečne borbe, Ana Mihaljica je konačno pobedila i povela decu kući. Ovaj momenat snimile su i naše kamere Kurira ispred Centra za socijalni rad:

Podsetimo, Centar za socijalni rad Grada Novog Sada doneo je odluku da majka Ana Mihaljica preuzme neposrednu brigu o deci uz određivanje mere korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava u trajanju od tri meseca!

