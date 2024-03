KADETI MEDICINSKOG FAKULTETA VMA NAKON STUDIJA POSTAJU I DOKTORI MEDICINE I OFICIRI! Ovo su prednosti školovanja na ovom fakultetu

Svi kadeti Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije (VMA) nakon završetka studija postaju doktori medicine i oficiri sa integritetom, patriotizmom i kolektivnim duhom. Za njih su oficirski i lekarski poziv dva najplemenitija i najčasnija zanimanja.

Ekipa Kurira posetila je Medicinski fakultet VMA Univerziteta odbrane, za koji je otvoren konkurs za upis do 31. marta. Red, rad i disciplina su tri ključne reči koje krase svakog kadeta, odnosno budućeg doktora u vojnoj uniformi.

Dr Sonja Marjanović, dekan Medicinskog fakulteta VMA, kaže za Kurir da na konkurs za upis može da se prijavi omladina rođena 2004. godine ili kasnije.

Uslovi za upis

- Kandidati moraju biti državljani Republike Srbije sa stalnim prebivalištem u Srbiji, moraju biti maturanti ili da su završili gimnaziju, ili srednju medicinsku i srednju veterinarsku školu. Takođe, ne smeju da budu osuđivani, da se protiv njih vodi ikakav postupak, što se dokazuje dokumentima koja se dostavljaju našoj službi. Nakon toga vrši se selekcija. U selekciji naši kandidati za kadete prolaze proveru fizičkih sposobnosti, sistematski pregled i psihološku procenu.

Nakon toga pristupaju u polaganju prijemnog ispita koji je jednak kao za ostale medicinske fakultete - objasnila je dr Marjanović.

Inače, kadeti su prve četiri godine smešteni na Vojnoj akademiji, u internatu, i prolaze obuke jednako kao i kadeti Vojne akademije.

- U petoj i šestoj godini kadeti su smešteni u internatu Vojnomedicinske akademije, što znači da su 24 sata, ukoliko žele, u mogućnosti da dežuraju u Centru za hitnu pomoć VMA. Školovanje je podeljeno u tri celine. Integrisane studije medicine na našem fakultetu odvijaju se kroz jedan deo obaveznih predmeta, koji je jednak kao i na ostalim medicinskim fakultetima. Drugi segment su izborni predmeti, koje smo oblikovali tako da se u najvećem interesu poklapaju sa mogućnostima daljeg angažovanja u zadatku vojske koji se odnosi na zbrinjavanje povređenih i obolelih u vanrednim situacijama, masovnim nesrećama, katastrofama i terorističkim akcijama - navodi dekanka i dodaje:

Adam Mikić

Medicina je za mene zanat

Adam Mikić iz okoline Negotina je kadet šeste godine Medicinskog fakulteta VMA i kaže da je još u gimnaziji dobio želju da studira medicinu.

- Želeo sam da se bavim naukom i praktičnim delom. Medicinu vidim kao zanat i zato mi se dopao spoj nauke i zanatstva. Vojsku i uniformu sam voleo oduvek i zato sam danas ovde. Budući da se školujemo za oficire, pored stalnih studija medicine, od nas se očekuje određeni nivo fizičke spremnosti, tako da na Vojnoj akademiji imamo kapacitete koji nam to omogućavaju, počev od renoviranog sportskog centra, u kome imamo savremenu teretanu, bazen, kardiosalu, do atletske staze u krugu VA. Mikić ima još nekoliko meseci do diplome i kaže da bi voleo da specijalizira ortopediju.

foto: Petar Aleksić

- Tokom studija bilo je mnogo lepih trenutaka i ostale su mnoge uspomene počev od obuke u skijanju, vožnji kamiona. Imao sam priliku da sa vojnom delegacijom prisustvujem obeležavanju proboja Solunskog fronta na Krfu. Tom prilikom bio sam u uniformi sa zastavom na prelepom ostrvu Vido i upoznao sam, sada nažalost pokojnog, deda Đorđa.