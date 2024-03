"NEVEROVATNO DA SU OVE STVARI FALILE U BOLNICI" Antonijević šokiran slučajem ginekologa iz S. Mitrovice: One su u redovnoj nabavci

Nakon što je ginekologu M. M., koji je u pritvoru Kazneno-popravnog zatvora u Sremskoj Mitrovici, Viši sud u ovom gradu, a na preporuku VJT produžio pritvor na još 30 dana zbog opasnosti ponavljanja krivičnog dela i uznemirenja javnosti.

Ovim povodom gost "Pulsa Srbije" je dr Borislav Antonijević, specijalista ginekoloegije GAK "Narodni front".

- Jako je teško komentarisati slučaj kada nemate dokumentaciju. Jedno je viđenje pacijenta, a drugo je medicinska dokumentacija. Prosto je neverovatno kada čujete izjavu da nije bilo joda ili bilo šta od dezificijenata jer su to stvari koje su u redovnoj nabavci, one prosto ne mogu da nedostaju. Ne kažem da to nije tačno, ali je prosto neverovatno da ih nema, tih stvari ne sme da nema. Kada gledamo ovako sa strane, ne možemo sve da uzmemo zdravo za gotovo, ipak moramo savesno i da obavljamo posao i što se tiče komentarisanja i savetovanja, to se radi kada ste u nešto sigurni, pa da vidite gde je problematika - započeo je Antonijević.

- Svakako je primećena tedencija u društvu da nedostaje doza strpljenja, bukvalno svuda, jutros sam bio svedok na kružnom toku, bila je gužva, a žena sa crvenim terencem nepromišljeno ulazi u kružni tok, čitao sam joj sa usana, zgrozili biste se kada bi znali šta je govorila ostalima. To je sve u sklopu svega. Dakle, strpljenje nam nedostaje - zaključio je Antonijević.

