OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA APRIL I PRVU POLOVINU MAJA U ovom periodu letnje temperature, a onda obrt: Poznato da li će biti mraza

U Srbiji se tokom aprila očekuju temperature iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine, kaže za Kurir prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

- Na GMS Vračar 1. aprila čak je i postavljen novi datumski maksimum (29. 3 stepeni Celzijusovih). Zahlađenje koje je usledilo 2. aprila na kratko je vratilo temperaturne vrednosti u okvire normale (koja iznosi 18.8 °S prema referentnom periodu od 1991- 2020.godine). Sutra i prekosutra (4. i 5. 4.) temperatura od 20 do 25 stepeni, a zatim od 06. do 11.04. ponovo u intervalu od 26 do 31 stepen, pa se može reći da je velika verovatnoća da oborimo još neki dnevni maksimum temperature u prvoj polovini meseca - navodi prof. dr Jugović i dodaje:

foto: Petar Aleksić

- Količina padavina će u istom periodu biti vrlo mala - lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se u četvrtak, a u petak tek ponegde na severoistoku zemlje. Zatim će do 11. 4. u svim krajevima Srbije biti suvo uz dosta sunčanih perioda, a novi frontalni sistem na početku druge dekade meseca osim pada temperature neće usloviti značajne padavine. Sveukupno, odstupanje temperature od proseka tokom aprila iznosiće bar +2 stepena, a naoblačenja će češću pojavu padavina usloviti samo u drugoj dekadi meseca. Prema tome, pred nama je znatno topliji april u odnosu na prethodnu 2023. godinu, a imaće takođe i manje padavina.

foto: Kurir televizija

Prema njegovim rečima prema trenutnom prognostičkom materijalu, jača zahlađenja se ne očekuju.

- Prvi tropski dani (sa maksimalnim temperaturama preko 30 stepeni) ove godine javili su se već krajem marta i izvesno je da će ih biti i u aprilu, a prolazna zahlađenja koja će usloviti pad temperature i za 10-ak stepeni, samo će na kratko "vratiti" temperaturne vrednosti u okvire normale. Da podsetimo, prošle 2023. godine ne samo da je bilo hladnije, već je 03. i 04. aprila širom Srbije padao jak sneg i registrovan snežni pokrivač, koji je u Beogradu postavio nove istorijske rekorde. Na GMS Vračar tada je izmereno 19 cm, a na Košutnjaku 30 cm snežnog pokrivača. Možemo reći da ove godine ne očekujemo tako jake hladne prodore i da se nastavlja veoma toplo vreme - podseća prof. dr Jugović.

Naglašava i da uprkos velikim dnevnim kolebanjima temperature, koja van većih urbanih sredina mogu biti i veća od 20 °S (u periodu od ranih jutarnjih sati do popodneva kada je najtoplije), u prvoj polovini meseca se ne očekuju mrazevi.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

- Dnevne temperature će biti prilično visoke (naročito u periodu od 6. do 11. aprila) i primerenije vrednostima koje se inače osmotraju krajem maja ili u junu. Mrazevi će izostati i u mnogim planinskim oblastima, a na pojedinim planinskim lokalitetima gde se budu izolovano javili, manifestovaće se pre svega kao prizemni mrazevi (a ne kao mrazevi na dva metra visine). Statistički podaci iz prethodnih decenija ipak ukazuju na to da moramo biti oprezni, jer se mraz može javiti i u drugom delu aprila ili početkom maja, te ćemo u skladu sa tim, vremenske prilike pomno pratiti i pravovremeno izdavati sve najave i upozorenja u slučaju eventualne pojave kasnog mraza - kaže Lainović i dodaje:

- Nastavlja se period sa temperaturama iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Za ceo mesec, prognozirano je pozitivno odstupanje temperature od bar +2 stepena, što znači da srednja maksimalna temperatura vazduha neće biti ispod intervala od 18 do 21 stepen, a srednja dnevna od 12 do 15 °S. Prognozirano je i od 40 do 65 mm padavina, dok će više kiše biti samo u planinskim oblastima, pre svega na jugu i jugozapadu Srbije (od 70 do 95 mm).

Prema dugoročnoj prognozi vremena, očekuje nas topliji maj sa većom količinom padavina od proseka. Srednja maksimalna temperatura biće u intervalu od 23 do 25 °S (ukupno uz od 10 do 14 letnjih dana u nižim predelima). Mesečna količina padavina iznosiće od 70 do 100 mm, a na planinama od 90 do 130 mm, lokalno i više usled sve češćih pljuskovitih padavina u našim krajevima, kojih je tipično najviše tokom maja i juna meseca. Broj dana sa padavinama u maju biće od 14 do 22, a u brdsko-planinskim predelima, naročito na jugu i jugozapadu Srbije, od 22 do 25 - zaključuje prof. dr Jugović.

