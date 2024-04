DOKTORE POTRESLA ISPOVEST OCA PREMINULE DEVOJČICE! "U medicini je dijagnostika pola puta do izlečenja, napravljen je propust"

Nepravdu koja traje skoro čitavu deceniju, smrt devojčice Anastasije Trajković, za koju roditelji krive loše postavljenu dijagnozu srpskih lekara, u studiju Kurir televizije komentarisali su doktori Aleksandar Stojanović i Vanja MIlošević.

- Pazite, gledao sam ovo, nimalo nije lepa stvar slušati roditelja koji izgubio dete i jednostavno ne daj bože nikome. Po meni, gledajući celu ovu priču, ja za ovaj slučaj prvi put sad čujem. Napravljen je propust u prvoj diagnostici. Znači, prva dijagnostika je loše urađena, od lekara Doma zdravlja, koji su uputili na kliniku u KC Niš. Ne sumjam ja da su u Nišu loši lekari ili u Vranju, ali po meni uvek kad se to desi, eminentne dve ustanove, neću da ih hvalim, su Institut za majku i dete i Tiršova - rekao je Stojanović i predložio rešenje kako se ove stvari ne bi ponavljale.

foto: Kurir televizija

- Uvek sam se za to zalagao da tu bude jedan, dva ili tri lekara ili konzilijum. Ovde je napravljen jedan po meni propust, nije rađen konzilium. Olako je data dijagnoza i data je terapija koja je dovela do gubitka vremena. Ovde je najbitnije je da se na vreme ustanovi o čemu se radi. Ja nikog neću da optužim jer ja ovde ne vidim nesavesno lečenje, vidim propust. Mi lekari imamo uvek jedan problem gde mi nismo nepogrešivi i kad mislite da vam je slučaj najjednostavniji, on bude najkomplikovaniji. Vi nemate u zdravstvu nijednu dijagnozu koju ćete potvrditi da bude stoprocentna. Uvek će ostati jedan mali rizik toga i sad je najgora stvar probacivati odgovornost.

Miloševića je ispovest Anastasijinog oca potresla, budući da ni on nije znao za njen slučaj.

foto: Kurir televizija

- Kao lekar, a pre svega kao roditelj upravo devojčice tog uzrasta, dužan sam da prvo izrazim i saučešće roditeljima male Anastasije. Nijedna naša priča neće vratiti sad Anastasiju. Ja isto nisam znao za ovaj slučaj, verujte mi, prvi put ovo čujem sada, i duboko sam potresen, i kao lekar i kao roditelj, i kao čovek na kraju krajeca. Ovaki razgovor treba da služe samo da izvučemo pouke iz nesretnih slučajeva, koji će se verovatno još uvek dešavati. Ali, po sistemu, da ništa ne smemo da krijemo ispod tepiha, ali da moramo da jasno pogledamo istini u oči. Ovde, očito da se radi o nečemu što ja stalno potenciram, dešavaće se greške u medicini, verujte mi. Ne postoji, ovo što je doktor rekao, ništa sigurno u životu, pa ni medicina nije 100% sigurna. Ali kad upotrebite svo svoje znanje, a pre svega želju da nekom iskreno pomognete, i desi se ovakav ishod, ovi roditelji ne bi bili ogorčeni na naše bele mantile da su možda osetili tu iskrenu potrebu da se pomogne - rekao je Milošević i nastavio.

06:05 DOKTORE POTRESLA ISPOVEST OCA PREMINULE DEVOJČICE! U medicini je dijagnostika pola puta do izlečenja, napravljen je propust

- Kada nešto možda i ne znate, ili niste dovoljno sigurni, ili ste ubeđeni da možda se i nešto krije, u smislu postavljanja tačne dijagnoze, znate koliki je to, sve ovo znanje koje imamo je ponekad nedovoljno da budemo apsolutno sigurni u postavljanju neke dijagnoze. Da preskočite svoju sujetu, da preskočite možda i te institucije, da ovo bude primer ili putokaz da oformimo jednu instituciju nacionalnog karaktera za postavljanje tačnih histopatoloških dijagnoza. Mi imamo vrhunske patologe, zato me boli. Mi imamo iskusne hirurge kao retko koja zemlja. Uvek me boli kada naše slučajeve moraju da rešavaju neki drugi doktori, ne zato što sam sujetan, nego zato što znam da ovoj zemlji radi dovoljno broj kvalitetnih lekara. Znate, dobra i tačno uspostavljena dijagnoza je već pola puta od izlečenja. Mogu sada ovi divni roditelji tugovati zašto se nije uspostavila ta dijagnoza ranije. Zašto su morali da idu u inostranstvo po lek? Ali ni to neće da vrati malu Anastasiju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

08:45 DEVET GODINA ČEKAM PRAVDU ŠTO MI JE ĆERKA UMRLA Neutešni otac male Anastasije: Dali su joj pogrešne dijagnoze ZA RUTINSKU STVAR