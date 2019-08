PROGRAMERI U SRBIJI SVE PLAĆENIJI: Istraživanja potvrdila ovo je jedno od najboljih zanimanja

Brojna predviđanja proteklih godina pokazala su se kao tačna. Programiranje već odavno važi za jedno od najisplativijih zanimanja, a to, po svemu sudeći, sada prepoznaje sve više ljudi. Programerska zajednica konstantno raste, plate su skočile u odnosu na proteklu godinu, a sve je više i žena koje su rešile da se bave programiranjem.

Programera ima svuda: Beograd više nije ubedljivo prvi

U odnosu na prethodna istraživanja koja su pokazivala da 56% programera dolazi iz Beograda, sada je situacija drugačija. U glavnom gradu ima nešto manje od 40% stručnjaka koji se bave ovim zanimanjem, dok je sve više programera koji dolaze iz Novog Sada, Niša, Kragujevca i svih ostalih gradova iz unutrašnjosti.

Najvažniji faktori koji doprinose sve većoj decentralizaciji čitave industrije definitivno su mogućnosti za online rad i školovanje sa bilo kog mesta putem interneta. O tome svedoči i podatak da svaki treći programer u Srbiji, pored redovnog posla, radi i na nekom freelance projektu koji mu omogućava dodatnu zaradu.

Fleksibilno radno vreme i zarada najveći benefiti

Čak 73% onih koji su već prepoznali široke mogućnosti ove oblasti svoj posao ocenili su prosečnom ocenom 8, a kao najčešći razlozi za takvo zadovoljstvo istakli su fleksibilno radno vreme, priliku za rad od kuće ili službena putovanja.

Naravno, tu je i odlična zarada, koja je i osnovni razlog za činjenicu da sve više ljudi u Srbiji želi da se bavi programiranjem. Prosečna zarada na početku programerske karijere iznosi oko 700 evra, dok seniori za svoje veštine dobijaju i do 2.700 evra mesečno. Važno je istaći da u ovim i brojnim drugim pogodnostima uživaju svi programeri, bez obzira na oblasti u kojima primenjuju svoje koderske veštine.

Najviše programera zarađuje radeći u ovim oblastima

Najviše programera u Srbiji bavi se backend programiranjem, odnosno web programiranjem na strani servera. Drugim rečima, najviše je onih koji se bave samom realizacijom, tj. „oživljavanjem” aplikacija i sajtova.

foto: Promo

Na drugom mestu su njihove kolege koje su zadužene za frontend programiranje, tačnije za programiranje vizuelnog identiteta aplikacija i sajtova. Treća pozicija rezervisana je za sve one stručnjake koje se bave programiranjem za mobilne platforme.

Ovo su najpopularniji programski jezici koje možete savladati za 12 meseci

Iako poznavanje bilo kog programskog jezika garantuje sigurnu budućnost, istraživanje je pokazalo da i ove godine postoje tehnologije koje su dominantnije među programerima. Ako planirate da zaplovite u programerske vode, trebalo bi da znate da su među najpopularnijim programskim jezicima Java, kao i PHP.

Da biste savladali neki od pomenutih programskih jezika, potrebno vam je, čak i da ste početnik, tek nešto manje od godinu dana školovanja po specijalizovanim programima. U tom periodu steći ćete praktične veštine koje će predstavljati temelj za vašu programersku karijeru i koje će vam omogućiti da pronađete prvi posao u novoj struci. Nakon toga, sticanjem iskustva i svakodnevnom nadogradnjom znanja kroz praksu postepeno ćete napredovati u rastućoj programerskoj zajednici.

