DA LI ĐACI TREBA DA NOSE UNIFORME? Evo šta su trenovi u svetu i kod nas

Pre nekoliko decenija školske uniforme su širom sveta bile rezervisane samo za učenike skupih, elitnih škola. Danas, kako se društvo fokusira na poboljšanje akademskih rezultata i sigurnost u školskim zgradama i dvorištima, sve veći broj državnih škola uvodi nošenje školskih uniformi.

Prema istraživanju koje je sproveo američki Nacionalni centar za statistiku obrazovanja (NCES), pre dvadesetak godina svega 12% javnih škola u Sjedinjenim Američkim Državama zahtevalo je uniforme; pre pet godina taj broj je porastao na 22% i od tada rapidno raste.

Zagovornici uniformi tvrde da učenici posvećuju više pažnje učenju i da se bolje ponašaju na časovima ako nisu zaokupljeni modom. Takođe, članovi školskog osoblja kažu da uniforme pomažu u uklanjanju oznaka pripadnosti raznim organizacijama, društvima, sportskim klubovima, a istovremeno i olakšavaju uočavanje uljeza u školskim dvorištima.

Uprkos očiglednim prednostima, obavezne uniforme i dalje su kontroverzna tema. Mnogim roditeljima ne dopada se ideja da se deca prisiljavaju na to da budu obučena u iste uniforme, jer smatraju da to ograničava njihovu slobodu izražavanja. Neke porodice žale se i na to da je, uz nabavku kompletne odeće za decu, kupovina uniforme nepotreban trošak.

U pojedinim školama kod nas, kao što su beogradske srednje škole ITHS – Srednja škola za informacione tehnologije i Savremena gimnazija, uniforme su propisane kao obavezne. O tome kakav je stav vlasti prema ovom problemu najbolje svedoči saopštenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje pokazuje da se ova institucija „zalaže za ideju uvođenja uniformi, za čiji dizajn bi se opredelili sami učenici”.

O navedenom problemu troškova u saopštenju Ministarstva se kaže da će opštinski saveti roditelja podržati ideju i „da će na lokalnom nivou obezbediti potrebna sredstva za uvođenje uniformi u škole koje su za to zainteresovane".

Dok školske uniforme i dalje ostaju retka pojava u mnogim evropskim zemljama (uključujući i Srbiju), postoje mnoge zemlje širom sveta, poput Amerike, Ujedinjenog Kraljevstva, Japana i Tajlanda, koje prepoznaju prednosti školskih uniformi za sve uzraste. Veliki svetski lanci konfekcijske robe, kao što su Target i Volmart, uveli su školske uniforme u svoju ponudu, čime su ih učinili lako dostupnim.

U narednom tekstu obrazložićemo razloge zbog kojih je nošenje uniformi u školama dobra praksa.

