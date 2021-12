PRODAJA PREKO DRUŠTVENIH MREŽA: Učinite ovih 5 koraka do uspeha

Današnja prodaja i prodaja od pre 4 ili 5 godina gotovo da nemaju dodirnih tačaka. U odnosu na situaciju iz prošlosti, sada u igri imate mnogo veći broj brendova, koji su uvek spremni za prilagođavanje. Najbolji su među prvima usvojili pravila digitalne prodaje preko društvenih mreža.

Ako vaši proizvodi imaju širu ciljnu grupu, impulsivno se kupuju ili nemaju preveliku vrednost za koju je neophodno mnogo više vremena za odlučivanje, onda je vreme da dobro upoznate prednosti društvenih mreža kao prodajnih kanala.

Koristite mreže kao prodajne platforme

Mnoge od društvenih mreža dozvoljavaju da registrujete svoju prodavnicu i da je koristite za prodaju artikala koje inače nudite online. Ljudima to postaje sve jednostavnije, jer za određene proizvode naprosto nije neophodno previše razmišljanja.

Putem ovakve kupovine nećete biti u stalnoj korespondenciji sa klijentima, već ćete automatizovati deo procesa prodaje. S druge strane, modernizovaćete svoje poslovanje i odnos sa kupcima. Umesto da provodite vreme u prikupljanju adresa, uložićete ga u analizu korisničkog iskustva, povratnih informacija i komentara koje inače imate na svojim društvenim mrežama.

1. Istražite šta donosi najbolje rezultate

foto: Promo

Do sada ste verovatno već plasirali određene sadržaje na društvene mreže i imate utisak o tome šta je to što generiše najbolje rezultate, a šta nema efekta. Možda su video-sadržaji ono što ljude vodi do vašeg sajta, a možda je to i samo slika proizvoda. Sve u komunikaciji zavisi od vaše ciljne grupe, njihovih potreba i načina na koji vi na njih odgovarate.

Zato redovno analizirajte i pratite performanse svojih sadržaja, kako biste uvek bili u toku i kako biste prilagođavali buduće planove povratnoj reakciji koju dobijate od svoje publike, od koje na kraju krajeva i zavisite.

2. Uđite u konverzaciju

Prema istraživanju platforme SocialSprout, čak 78% ispitanika se izjašnjava da najlakše stupa u kontakt sa brendovima putem društvenih mreža. Društvene mreže pružaju ogroman prostor za komunikaciju, zbližavanje i stvaranje lojalnih klijenata.

Zato omogućite kupcima da kroz proces kupovine mogu da započnu i razgovor, bilo kroz čet ili kroz sistem podrške, mejlom ili telefonom. Tako ćete moći direktno da saznate šta je to što im je potrebno, šta im se dopada kod vašeg proizvoda, a šta bi ipak potražili na drugom mestu.

Uz pomoć tih informacija možete da unapredite ceo svoj prodajni proces.

3. Koristite prave alate

foto: Promo

Da biste mogli da saznate šta je to što zapravo pokreće vašu ciljnu grupu, koristite prave alate. Jedan od njih može biti i alat za praćenje online mnjenja. Postoje mnogi takvi alati, kao što su Awario, ili Brand24, koji vam pružaju direktan uvid u potrošački puls, njihova interesovanja i bolne tačke.

Alati za osluškivanje mišljenja javnosti su posebno korisni za kreiranje marketinških strategija, jer otkrivaju informacije koje ne biste mogli da dobijete na drugi način. Između ostalog, možete saznati i kako se ljudi osećaju kada govore o nekim temama, ali i koje reči najčešće vezuju za njih, pa te iste reči upotrebiti i u svojoj komunikaciji sa korisnicima, jer kako biste uspostavili dobar odnos sa svojim korisnicima, morate uspostaviti sa njima kompatibilan način rezonovanja.

4. Pratite vreme

Na internetu ćete pronaći mnoštvo izvora koji će vam dati uvid u to koje vreme je najbolje za objavljivanje sadržaja i kada možete očekivati najsnažniju interakciju i najveći broj reakcija svojih pratilaca.

Međutim, dok sami ne isprobate različite modele i termine, ne možete očekivati konkretne rezultate. To znači da ćete morati proći i kroz period testiranja, da biste ustanovili kada je vaša publika najaktivnija. Uskladite sa time i svoje planove, pa počnite da objavljujete sadržaje u vreme koje je najbolje za vaše klijente.

5. Naučite kako da unapredite online prodaju

foto: Promo

Društvene mreže su samo jedan od načina da unapredite rezultate svoje web prodavnice. Da biste ovladali svim tehnikama i došli do konkretnih strategija i smernica koje će vas dalje voditi ka rezultatima, ne gubite vreme na kratkim kursevima od po nekoliko meseci, koji samo zagrebu površinu. Posvetite se na pravi način i uložite barem jednu godinu u profesionalno usavršavanje kako biste došli do informacija i ovladali veštinama koje ćete kasnije koristiti za razvoj karijere.

Zato upišite obuku za e-commerce i krenite putem preduzetnika ka poslu iz snova.

Promo tekst