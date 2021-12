ISTRAJTE U NOVOGODIŠNJIM ODLUKAMA: Evo gde preduzetnici nalaze inspiraciju da ostvare svoje novogodišnje planove

Portal Biznis njuz dejli (Buisness News Daily) pisao je o novogodišnjim odlukama poznatih preduzetnika. Većina je, da bi istrajala u svojim namerama, odluke donela u skladu sa citatima nekih velikana iz raznih oblasti. U nastavku prenosimo nekoliko priča i citata.

1. „Nikada ne gledajte druge s visine, osim ako im pomažete." (Džesi Džekson, aktivista i političar)

Dejvid Diton, osnivač Diton grupe, prošle godine rešio je da za manje klijente poveća vrednost svojih ponuda. Nakon što je ostvario velike prodaje, dobio je priliku da se vrati manjim klijentima i ponudi im pomoć koja im je potrebna po ceni koju mogu da priušte. Diton je izabrao ovaj citat, jer promoviše saradnju i uzajamnu pomoć. „Način na koji sarađujemo i pomažemo drugima da pronađu svoj put jeste veoma važan aspekt uspeha za svakog preduzetnika."

2. „Urađeno je bolje nego savršeno." (Šeril Sandberg, izvršna direktorka platformi konglomerata Meta)

Fransis Marijela, predsednica i vlasnica kompanije Fransis Marijela komjunikejšens ( Francis Mariela Communications), oduvek je bila perfekcionista. Tek nedavno je saznala da je fleksibilnost zapravo ključna. Njen posao je pronalaženje kreativnih rešenja za njene klijente, a njena novogodišnja odluka je da ostane fleksibilna.

foto: Promo

„Često stavljamo perfekcionizam iznad svega, ne ostavljajući pri tome mesta za fleksibilnost. Ponekad je bolje dovesti projekat do kraja nego tražiti savršenstvo. Kao profesionalci, mi ulazimo u projekat razmišljajući o tome kako bi idealno bilo realizovati ga u roku koji je realan, sa budžetom koji je neophodan. Ali uvek moramo da uzmemo u obzir šta klijent želi i to usaglasimo s našom ekspertizom zarad rezultata koji na najbolji način služi projektu. To često ne izgleda savršeno, ali možda se može posmatrati upravo tako, jer to podrazumeva dati sve od sebe za dobrobit projekta", kaže Fransis Marijela.

3. „Ako šansa ne zakuca, napravite vrata.“ (Milton Berl, komičar)

Novogodišnja odluka Kevina Milera, osnivača kompanije Vorld kaunter (The Word Counter), glasi da u nastupajućoj godini podrži standarde raznolikosti i inkluzije. Kaže da mu u ovoj nameri pomaže citat poznatog komičara, u kome nalazi inspiraciju.

Miler objašnjava: „Citat me podseća da zadržim kontrolu u vremenu nesigurnosti tako što ću uvek dati sve od sebe. Tada je moguće napraviti put tamo gde ga nije bilo".

4. „Doživeli ste neuspeh samo ako prestanete da pokušavate" (Albert Ajnštajn, fizičar)

Džonatan Havijer je osnivač kompanije Vonsalting (Wonsulting), koja pomaže neprivilegovanim pojedincima da ostvare karijere iz snova. Njegova novogodišnja odluka je da pomogne milionima u pronalaženju zaposlenja i mesta za stažiranje. Havijer je već pomogao desetinama hiljada ljudi, a da istraje u svojoj nameri pomaže mu citat Alberta Ajnštajna.

foto: Promo

Havijer kaže da je u pitanju njegov omiljeni citat, jer predani rad u svemu donosi rezultate. „Kada se desio kovid 19, mislio sam da je moj biznis gotov. Međutim, to je bio samo početak, jer smo uspeli da postanemo profitabilni, što je dovelo do toga da napustim posao u korporaciji i bavim se isključivo preduzetništvom."

5. „Budite zahvalni na onome što imate i na kraju ćete imati još više. Ako se koncentrišete na ono što nemate, nikada nećete imati dovoljno." (Opra VInfri, voditeljka)

Novogodišnja odluka Asli Salmanki, koja je osnovala kompaniju Bi end ju (Bee and You), jeste da čita dve knjige mesečno, a citat Opre Vinfri je inspiriše da neguje zahvalnost. Ona kaže da nastoji da bude najbolja u svemu i lično i profesionalno, ali i da želi biti zahvalna i zato ne shvata ništa u životu zdravo za gotovo.

foto: Promo

Ako ste i sami u fazi donošenja novogodišnjih odluka, neka vas ovi citati inspirišu. A ako želite da svojim znanjem osigurate uspeh, sertifikovane jednogodišnje obuke za neke od najtraženijih zanimanja današnjice vam u tome mogu dodatno pomoći. Sledeće godine vi možete biti na poziciji preduzetnika koji razmišlja o krupnim odlukama kao izuzetni pojedinci iz ovog teksta.