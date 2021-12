KAKO SE KREIRA PROIZVOD? 7 faza kreiranja proizvoda od početka do kraja

Bilo da operišete u IT industriji, pa su proizvodi o kojima razmišljate digitalni, ili pak želite da kreirate nešto materijalno, važno je da znate da proces izgleda gotovo isto, a razlikuju se samo primene.

Kreiranje proizvoda je kompleksan poduhvat. Kako biste znali odakle treba da počnete i kako da se krećete kroz taj proces, pročitajte sledećih nekoliko koraka.

Kreiranje ideje

Iako veliki broj ljudi svakodnevno dobija nove ideje za koje smatra da bi dobro došle tržištu, činjenica je da veliki broj tih ideja ne uspe. Zato je važno da, prilikom kreiranja novih proizvoda uvek imate u vidu ono što je vašoj ciljnoj grupi potrebno, a ne ono što biste vi želeli da im ponudite. Definišite njihove bolne tačke i pozabavite se smišljanjem načina da ih olakšate ili na njih odgovorite na najbolji način.

Istraživanje

Drugi korak je istraživanje. Kada dobijete ideju i ustanovite šta bi ljudi želeli da koriste, neophodno je da istražite da li nešto slično postoji i ako postoji, ko su vam konkurenti. Pretres tržišta je deo procesa koji može da oduzme mnogo vremena, ali je neophodan, jer ne samo da daje uvid u niše koje su otvorene za vas, već i u ponašanje vaših konkurenata i njihove inicijative.

Planiranje

Kada imate sve informacije sa terena i kada znate sa čim se suočavate, gde možete da se pozicionirate i na koji način možete pristupiti svojoj ciljnoj grupi, vreme je da sva ta znanja iskoristite kako biste kreirali plan aktivnosti koji je pred vama, koga ćete se držati. To bi trebalo da obuhvati i ideje o neophodnim materijalima, potrebnoj radnoj snazi, timu koji će podržati projekat, ali i strategiju oglašavanja i prodaje proizvoda kada do nje dođe.

Kreiranje prototipa

Pre nego što se odvažite da otpočnete masovnu produkciju, neophodno je da radite najpre na prototipu, odnosno da stvorite jedan primerak proizvoda koji ćete kasnije razrađivati u skladu sa komentarima korisnika. U svetu informacionih tehnologija takav proizvod takođe se naziva i MVP, odnosno minimum viable product, što znači da je reč o proizvodu (najčešće programu) koji je oslobođen svih kompleksnih funkcionalnosti i sveden na osnovne opcije, koje mu dozvoljavaju da nesmetano funkcioniše i prikazuje potencijalne mogućnosti.

Testiranje

Prototip je takođe potreban da biste pokrenuli testiranje. U pitanju je možda i najbitnija faza pre puštanja proizvoda u rad, tokom koje se dolazi do svih neophodnih odgovora i sugestija ciljne grupe kojoj namenjujete svoj trud i rad. Zato podelite MVP sa potencijalnim klijentima ili malim, zatvorenim krugom ljudi čije je mišljenje relevantno i dajte im priliku da se igraju testirajući vaš proizvod.

Razvoj proizvoda

Nakon što prikupite sve podatke u vezi sa testiranjem i dođete do konkretnih povratnih informacija vaše ciljne grupe, preći ćete na finalizaciju, odnosno adaptaciju proizvoda u skladu sa predloženim izmenama. To znači da ulazite u fazu realizacije, nakon čega možete očekivati prve konkretne rezultate dosadašnjeg rada i gotov proizvod koji je spreman za predstavljanje široj javnosti.

Komercijalizacija

U fazi planiranja ste došli do nekih ideja u vezi sa promocijom i prodajom proizvoda. Sada je idealan trenutak da te ideje realizujete. Ljudi moraju da saznaju za to što ste napravili, a do njih će informacije najpre doći uz pomoć kampanje, dobre optimizacije sajta i kvalitetne sinergije marketinškog i prodajnog tima.

Da bi ceo proces bio kvalitetno sproveden od početka do kraja, neophodna je osoba sa iskustvom koja u isto vreme može da upravlja ljudima, procesom koji je pred njima, ali i da uskladi potrebe biznisa, korisnika, ali i realnu izvodljivost koja je u skladu sa mogućnostima tima. Time se najpre bave menadžeri projekta, koji će, u zavisnosti od prirode proizvoda i kompanije, izabrati jednu metodologiju koje će se držati. Iako je velika odgovornost na njima, mogućnost napredovanja, usavršavanja i profesionalnog razvoja je velika, pa ako želite perspektivnu budućnost i karijeru kakvu ste oduvek sanjali, upišite obuku za menadžment projekta i napravite prvi korak.

